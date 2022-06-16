3司15局架構通過 增副司長捱批 狄志遠反對 林新強棄權 傳入政府者缺席投票

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李家超歡迎 稱副司長強化統籌推進政策

特首林鄭月娥早前建議政府重組架構，由3司13局改組成3司15局，而李家超當選特首後，建議新增副律政司長、副政務司長及副財政司長3名副司長，整個重組架構涉及每年額外增加約1.2億元開支。李家超昨日透過候任辦表示，感謝立法會認真審議並通過架構重組方案的立法和撥款建議，指通過方案是展現行政立法機關的良性互動。

10人缺席 包括張國鈞麥美娟孫東

政府架構重組方案自上月在立法會展開討論至昨日，不少議員質疑增設3名副司長的權責分工。早已預告投反對票的狄志遠發言時稱，支持13個政策局變成15個，但質疑3名副司長的職權等仍很籠統，「3名副司長又由誰協調？」投下棄權票的林新強指副司長權責不清，亦未知人選，「過不到自己嗰關（投支持票）」，他希望政府盡快公布人選及其職責，指法律界的首要工作是協助本港律師到大灣區及內地其他城市執業。

曾國衞：料組班後盡快商量權責分配

政制及內地事務局長曾國衞在總結發言時回應，同意司長和副司長之間要有清晰分工，相信候任特首完成組班後，會盡快與管治團隊商量具體工作及權責分配。

現屆立法會有90名議員，其中10人昨日缺席投票，包括傳聞將加入新政府管治班子的張國鈞、麥美娟和孫東；3名議員則因感染新冠病毒或同住家人受感染而缺席；其餘4名缺席議員分別新民黨李梓敬（新界東北）、選委會界別的江玉歡、林智遠及民建聯林琳。

財委會投棄權 林智遠昨缺席

早前在財委會就政府架構重組投棄權票的林智遠，昨日拒絕回應缺席原因，記者追問他是否支持議案，他說「無補充」。江玉歡和李梓敬均表示未能趕及投票，強調支持架構重組方案。江玉歡爭取由分拆後的房屋局，取代民政局處理大廈管理事務，但曾國衞回應時稱要避免部分政策局職責過多，不採納其建議。

對於新班子人選仍未未公布，工聯會會長吳秋北認為，距離政府換屆僅半個月，希望政府盡快公布，以盡早推進籌組副局長、政治助理等管治班底的工作。新民黨主席葉劉淑儀稱，架構重組後的人選要等待李家超處理，相信「應該都快（公布）」，重申最重要是委任適當人選擔任重組後的職位。

民建聯副主席周浩鼎相信，李家超正謀劃問責班子的人選，「最好適時公布，早點讓大家知道」。經民聯梁美芬亦相信李很快會公布其管治班子人選，她稱下一步應由各政策局研究如何改善施政效率，針對問題修例和重整人手架構。

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