3司15局架構通過 增副司長捱批 狄志遠反對 林新強棄權 傳入政府者缺席投票

【明報專訊】立法會昨日以77票贊成通過第六屆政府架構重組方案下的決議案，有10名議員缺席投票，包括盛傳將加入新政府管治班子的民建聯張國鈞、工聯會麥美娟和選委會界別議員孫東，本報向他們查詢缺席原因，至截稿前未獲回覆。分別投下唯一反對票及棄權票的社福界議員狄志遠及法律界議員林新強均認為，新增3名副司長的權責不清，故沒有投票支持。候任特首李家超歡迎立法會通過決議案，重申設立副司長是為了強化統籌和推進政府政策。
77票贊成
李家超歡迎 稱副司長強化統籌推進政策
特首林鄭月娥早前建議政府重組架構，由3司13局改組成3司15局，而李家超當選特首後，建議新增副律政司長、副政務司長及副財政司長3名副司長，整個重組架構涉及每年額外增加約1.2億元開支。李家超昨日透過候任辦表示，感謝立法會認真審議並通過架構重組方案的立法和撥款建議，指通過方案是展現行政立法機關的良性互動。
10人缺席 包括張國鈞麥美娟孫東
政府架構重組方案自上月在立法會展開討論至昨日，不少議員質疑增設3名副司長的權責分工。早已預告投反對票的狄志遠發言時稱，支持13個政策局變成15個，但質疑3名副司長的職權等仍很籠統，「3名副司長又由誰協調？」投下棄權票的林新強指副司長權責不清，亦未知人選，「過不到自己嗰關（投支持票）」，他希望政府盡快公布人選及其職責，指法律界的首要工作是協助本港律師到大灣區及內地其他城市執業。
曾國衞：料組班後盡快商量權責分配
政制及內地事務局長曾國衞在總結發言時回應，同意司長和副司長之間要有清晰分工，相信候任特首完成組班後，會盡快與管治團隊商量具體工作及權責分配。
現屆立法會有90名議員，其中10人昨日缺席投票，包括傳聞將加入新政府管治班子的張國鈞、麥美娟和孫東；3名議員則因感染新冠病毒或同住家人受感染而缺席；其餘4名缺席議員分別新民黨李梓敬（新界東北）、選委會界別的江玉歡、林智遠及民建聯林琳。
財委會投棄權 林智遠昨缺席
早前在財委會就政府架構重組投棄權票的林智遠，昨日拒絕回應缺席原因，記者追問他是否支持議案，他說「無補充」。江玉歡和李梓敬均表示未能趕及投票，強調支持架構重組方案。江玉歡爭取由分拆後的房屋局，取代民政局處理大廈管理事務，但曾國衞回應時稱要避免部分政策局職責過多，不採納其建議。
對於新班子人選仍未未公布，工聯會會長吳秋北認為，距離政府換屆僅半個月，希望政府盡快公布，以盡早推進籌組副局長、政治助理等管治班底的工作。新民黨主席葉劉淑儀稱，架構重組後的人選要等待李家超處理，相信「應該都快（公布）」，重申最重要是委任適當人選擔任重組後的職位。
民建聯副主席周浩鼎相信，李家超正謀劃問責班子的人選，「最好適時公布，早點讓大家知道」。經民聯梁美芬亦相信李很快會公布其管治班子人選，她稱下一步應由各政策局研究如何改善施政效率，針對問題修例和重整人手架構。
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