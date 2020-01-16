學校增134宗5校現群組 停課班數新高 多無症狀 陳肇始：不會要求全面停課

25宗疑新變種 航天城房務員證BA.5

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，昨新增的134宗個案來自112間學校，涉103名學生及31名教職員，過去7日有45間學校出現兩宗以上個案，而昨公布5間有班級出現群組個案的學校，包括香島華德福學校、元朗公立中學、富榮花園迦南幼稚園等，已建議相關班級停課至周五。港島中學沙田圍校舍增兩名教職員染疫，累計8宗個案，均曾參與同一會議，餘下15名與會者須家居檢疫。

陳肇始稱，大部分疑涉群組個案的班級經停課消毒後已重開，暫未發現再有校內傳播，上述群組大多僅涉數宗個案，大部分染疫學生和教職員為無症狀感染，按目前疫情，當局不會要求學校全面停止面授課堂，衛生防護中心接獲學校呈報後會調查和追蹤個案，並因應情况要求個別班級停課。

此外，本報早前報道有人染疫的跳舞學校Hong Kong Funky Dance Centre灣仔分校，其中一班6名學生及1名教師染疫，已納強檢名單。

昨增25宗懷疑感染BA.2.12.1的個案，其中10宗源頭不明，11宗則與早前源頭不明個案有關，另有3宗為患者家人或居於早前出現個案的大廈。日前疑涉BA.2.12.1個案的何文田中九龍幹線地盤再多一人染疫，累計4宗，歐家榮稱患者共用同一個貨櫃休息室及一起用膳，曾共用休息室者須家居檢疫。至於麗豪航天城酒店增一宗懷疑BA.4或BA.5個案，為已公布染疫的39歲清潔女工，而首名染疫的房務員則證實涉BA.5。

聯合多兩護士中招 曾聚會除罩合照

聯合醫院精神科再多兩名護士染疫，累計6宗。醫管局總行政經理李立業稱，兩人曾出席同一聚會，聚會上有人除口罩合照，情况不理想，已透過聯網部門主管提醒同事以身作則，避免聚餐。

兩周38院舍學校上呼吸道感染爆發

另外，衛生防護中心稱，近兩周錄得38宗院舍或學校上呼吸道感染爆發個案，涉254人，早前兩周僅錄得一宗爆發，涉及9人，昨已發信呼籲學校提高警覺，師生如出現發燒或呼吸道病徵，不論快測結果為何，都不應回校。

（新冠疫情）