酒吧客明起須示快測照片 業界稱有客取消訂枱 許樹昌：作用未必大

快測棒須標姓名日期時間

食環：處所「盡職檢查」便可

衛生防護中心昨公布增849宗陽性，包括97宗輸入個案。食物及衛生局長陳肇始形容，第五波疫情出現反彈，預計本月內單日新增個案或達四位數。她重申現時入院、重症及死亡率仍平穩，安老院舍感染及入院人數亦無明顯增加，當局會密切注視整體情况。陳肇始昨在疫情記者會被問有否獲下屆政府邀請留任，她說不評論個人去留。

政府上月19日容許酒吧重開後，有6間酒吧爆疫，政府昨宣布，明天起額外要求進入酒吧或酒館、夜店及夜總會的顧客，須先出示24小時內呈陰性結果快測棒的相片，棒上須標有顧客姓名、檢測日期和時間。食環署長楊碧筠解釋，處所負責人只須「盡職檢查」便可，毋須過分憂慮。

6酒吧群組涉逾350宗

陳肇始說，近日執法部門發現部分處所負責人及顧客無遵守防疫規例，部分重啟處所「不斷違規」，情况不理想，強調新措施目的為保護市民。衛生署長林文健補充，近期6個酒吧群組涉逾350宗個案，最大群組感染比率達22%，不少顧客光顧酒吧習慣「走幾個地方」，易引發第二及第三代傳播。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，昨陸續收到客人取消訂桌，憂慮客源將持續流失到賣酒的食肆，質疑其他處所亦有可能爆疫，應一視同仁要求顧客快測，批評政府「夾硬喺七一前搵啲嘢做」而再向酒吧「開刀」。香港酒吧業協會主席錢雋永預計對生意影響不大，料顧客已習慣防疫要求，會「不惜一切」到酒吧消遣。

業界有批「夾硬七一前搵嘢做」

有稱客慣防疫 料影響細

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，酒吧較其他娛樂場所風險高，重開後接連發生大型群組，是第五波反彈的助燃劑。他質疑快測只能找出病毒量高的患者，未必有極大防疫作用，惟「好過不做」。呼吸系統科專科醫生梁子超稱快測有局限，倡酒吧員工收緊至每日一檢，以減傳播風險。

共用睡房廁所 確診者須送隔離

政府昨亦更新患者隔離準則，如發現確診者需與同住家人共用睡房或洗手間，將被安排送往指定設施隔離，以防新變異病毒株威脅。陳肇始稱將視乎需要重啟社區隔離設施。醫管局稱已準備預案，包括預留數百張隔離病牀，並將成立緊急應變指揮中心，在出現重大疫情時啟動，發揮「7個聯網變成一個聯網」之效。

許樹昌稱，內地堅持「動態清零」，相信政府需維持一定措施防止反彈，加上兒童及長者第三針疫苗接種率未如理想，政府未能「放得太鬆」。梁子超認為新措施有需要，因本港居住環境密集，若患者涉傳播力較高的變種病毒，易傳染大廈其他住戶。

明報記者

（新冠疫情）

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