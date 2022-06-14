法官假髮「終會消失」 不應政治化

【明報專訊】香港法庭目前沿用港英做法，法官出庭會穿戴假髮及法官袍，少數例外是，時任終審法院首席法官李國能決定終院法官從簡，毋須戴假髮。馬道立說任內無特別討論過是否取消安排，因為法庭一直認為有比假髮或法官袍更重要的事要處理。他說：「終有一日它們會消失，我不知是幾時，可能10年、20年？」
馬道立說，假髮和法官袍一直象徵延續1997年前的安排，自己不認為兩者去或留是什麼大事，唯一認為不應將議題政治化，「『與英國關係不再友好，不如與英國切割一切關係，就不如取消這些（假髮和法官袍）。』這正是政治化，不是好的理由」。他說，如果一日首席法官說要取消，不認為有太多人反對，並笑言夏天大熱天時戴假髮不太舒服。
不想令人怕法院 反修例終院未設水馬陣
馬道立任內，終審法院由炮台里遷回現時中環昃臣道原址。2019年終院大樓雖曾被反修例示威者投擲汽油彈、閉路電視被破壞，但從未採取立法會及其他政府大樓的「水馬陣」，周日門外繼續有外籍家傭聚集或情侶拍攝婚紗照。
馬道立無否認司法機構內部曾討論加強保安，但他解釋，不希望令人害怕法院，或予人感覺法院「活在恐懼」中，所以2019年終院一直無採用「水馬陣」。「不論面對什麼，法院就一直在此繼續行使職責。」馬道立說：「我不覺得有什麼好可怕。」
（回歸25年 危與機）
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