法官假髮「終會消失」 不應政治化

馬道立說，假髮和法官袍一直象徵延續1997年前的安排，自己不認為兩者去或留是什麼大事，唯一認為不應將議題政治化，「『與英國關係不再友好，不如與英國切割一切關係，就不如取消這些（假髮和法官袍）。』這正是政治化，不是好的理由」。他說，如果一日首席法官說要取消，不認為有太多人反對，並笑言夏天大熱天時戴假髮不太舒服。

不想令人怕法院 反修例終院未設水馬陣

馬道立任內，終審法院由炮台里遷回現時中環昃臣道原址。2019年終院大樓雖曾被反修例示威者投擲汽油彈、閉路電視被破壞，但從未採取立法會及其他政府大樓的「水馬陣」，周日門外繼續有外籍家傭聚集或情侶拍攝婚紗照。

馬道立無否認司法機構內部曾討論加強保安，但他解釋，不希望令人害怕法院，或予人感覺法院「活在恐懼」中，所以2019年終院一直無採用「水馬陣」。「不論面對什麼，法院就一直在此繼續行使職責。」馬道立說：「我不覺得有什麼好可怕。」

（回歸25年 危與機）