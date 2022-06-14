法學泰斗梅師賢：海外法官應留任發揮功能

早盼京節制 人大頒國安法構法治風險

他說，人大常委會自行頒布如《港區國安法》的決定，對本港法治構成風險，「故一直希望北京運用《基本法》下的釋法權力時能夠節制」。馬道立則說，聽聞有英國現任法官考慮退休後來港參與審訊，雖然不知能否成事，但類似討論反映外界認可香港法院及法治。

1997至2015年擔任非常任法官、現年97歲的梅師賢說，非常任法官制度運作非常良好，有助提升終審法院的認受性，尤其是司法獨立及公正。他說，個人希望兩名英國最高法院法官可以留任，但兩人辭職，似乎很大程度是因為他們是在任法官所致。

被問及海外法官在國安法下去留，梅師賢說，自己當然希望海外法官繼續留任及發揮功能，但最後仍是每名法官個人選擇。

海外官應否審國安案 馬：問題政治性

馬道立說，海外法官制度之所以存在，部分理由是延續回歸前一直存在的制度，如今重要性相對減少，但更重要是向外展示香港可繼續吸引最優秀的法官參與審訊，有如「組成最佳陣容」。他說，香港終院以合議庭（collegial court）方式運作，每案都在法官之間詳加討論，所以就算最後一個法官或法庭整體頒布裁決，決定都吸納了其他法官的看法。

馬道立認為，雖然某些本港或海外評論以政治動機利用辭職事件，但風波無損香港法治，因為留任的海外法官確認香港法律制度良好。被問及海外法官是否應審理《港區國安法》案件，他說問題稍為有點政治性，不置可否，他自己更關注法庭會否公平審理，多於誰去審理國安法案件。

至於有建制派議員提議邀請星馬法官擔任非常任法官，馬道立對此有保留，稱雖然兩地有好的法官，但制度原意並非看國籍，而是要邀請最好及適合香港的法官來港，如果以政治原因提出這些建議，是錯誤做法。

新加坡最高法院回覆本報查詢時不予評論；馬來西亞最高法院回覆說，當地面對法官人手短缺，無法評論有關建議。

（回歸25年 危與機）