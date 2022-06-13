第二階段消費券暑假派 詳情周內公布

陳茂波在網誌表示，第二階段的5000元消費券將於暑假發放，本周公布詳情，今次新增BoC Pay及PayMe from HSBC兩家儲值支付工具營辦商，令營辦商增至6家，包括之前的支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，希望透過「可以轉會」的市場力量，各營運商會推出宣傳攻勢及優惠吸客，讓市民享受最多的消費優惠，令消費券發揮更大的槓桿效應，同時亦有助電子支付發展。

他說，如市民沿用同一工具領消費券，則毋須做任何登記手續，合資格者可在指定時間收取消費券。

陳茂波盼藉「轉會」力量增優惠

陳茂波又稱，雖然第五波新冠疫情導致首季市道偏弱，但網上銷售表現亮麗，今年首4個月網上銷售貨值逆市升36%，涉逾110億元，相信商戶若把握數據化應用的機遇，仍可在經營環境出現逆風時找到新業務增長點。

政府4月初發放首階段消費券，其中以八達通領取的用家須分多次領取，若於上月底前合資格消費滿4000元，最快可於本周四領取首階段餘下的1000元，若本月底前用完4000元，可在下月16日起領取1000元。

學者：通關愈遲零售效益愈小

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波估計，若消費券約於7月和8月發放，該兩個月的零售業銷貨價值有望超過300億元，但價值數十億元的短期刺激過後，零售市道將打回原形，銷貨價值料跌至300億元以下。他認為，長遠刺激消費之策是大規模通關，且愈遲通關，消費者便適應找替代方案去購物，就算屆時通關，對零售店的效益會愈來愈小。至於疫情現有反彈，李稱，政府推出消費券時間應與抗疫政策有所協調，舉例首階段消費券4月初發放，當時仍有限聚措施，效果被削弱。

就轉用平台會否延後領取消費券時間，以及首階段未滿18歲等不合資格人士如何申請，財經事務及庫務局稱沒有補充。