如香港被惡意批評 林鄭寄語下屆「要勇於鬥爭」

新冠多長者離世 有愧於心

稱死亡數字高因制度出問題

國家主席習近平早前提及香港新選制稱須「長期堅持」，林鄭月娥2014年曾以政務司長身分推動政改方案，她昨在商台《政好星期天》說自己也期待一人一票選特首，並說若按當年人大常委會「8．31」決定，不會出現特首自動當選的情况，目前新選制與8．31決定已非常接近，但8．31決定更開放。但她同時補充，在「更開放」制度下，可能有人以民主派的「35+」嘗試奪取政權。她相信，只要符合《基本法》要求，港人的民主訴求可得到滿足。

林太透露，5年前接受特首委任狀時，曾向習近平坦承，她是政府制度內培訓出來，行政經驗豐富，但政治、國安意識及大局觀「差一大截」。經過5年，她說自己雖不是擅長於鬥爭或樂於鬥爭的人，但有時「不鬥不得」。她又不點名批評，有國家針對《港區國安法》推出吸引人才措施，包裝成寬鬆對待港人，但相信香港優勢不易被取代。

上任初期大局意識「差一大截」

作為特首，林太承認要向中央和特區「雙負責」的角色有困難及挑戰，因兩地不同制度，也要兼顧高度自治，她說在國安法草擬過程和修改選舉制度時，向中央提供不少意見，絕大部分獲中央接納。

田北辰：回應修例態度令人氣憤

實政圓桌議員田北辰表示，對於林太連日回應修例事件的態度，令人感到好氣憤。他指林太還要說，提出修訂《逃犯條例》無錯，認為做不好是官員解說不足，即只想把責任推卸給時任保安局長李家超及律政司長鄭若驊。

田指當年林太稱提出修例是想解決「陳同佳案件」，但當時已有聲音提醒，涉及台灣會很複雜，港府處理不到，但林太堅持推修例，結果焦頭爛額。