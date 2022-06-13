李家超：新聞自由空間無限 記協：有否顧忌有目共睹

浸大新聞系高級講師呂秉權接受本報查詢表示，不認同李形容本港「新聞自由無限」的說法，「相信一般市民都不會這樣看，亦未去到（無限）這個程度」。他稱，近年多間傳媒相繼結業，有新聞從業員被捕；香港外國記者會（FCC）以「不想誤墮法網」為由停頒人權新聞獎；傳媒亦關注在《港區國安法》及煽動罪下的執法準則。呂又指政府正打算就《基本法》23條立法，日後條文如何定義「國家機密」，例如在官方機構公布經濟預測數據前報道「消息」是否違法，亦屬顧慮之一，因此「令大家對新聞自由的感受，與以往不同」。

香港記者協會主席陳朗昇回應，指在現時社會環境下，不少傳媒處理新聞時更小心，認為「寒蟬效應」已出現，稱「傳媒報道是否無顧忌，大家有目共睹」。

林鄭：傳媒應自覺維護國安

特首林鄭月娥在同一場合致辭時就表示，媒體除繼續善用新聞自由、監察政府施政外，更應「自覺維護國家安全，遵守法律」，並「主動向社會傳達有關國家安全的信息」，為讀者提供正確、全面、不偏不倚的資訊。