李家超：新聞自由空間無限 記協：有否顧忌有目共睹

【明報專訊】候任特首李家超在《大公報》120周年慶祝活動致辭時稱，本港新聞自由受《基本法》保障，並符合《公民權利及政治權利國際公約》相關規定，強調「只要不違反法律，新聞自由空間無限」，而且「標準與世界先進地區一致」，包括西方國家。李又指出，《大公報》歷經抗日戰爭、新中國成立、改革開放、香港回歸及中國於21世紀騰飛的歷史時刻，所以「翻開《大公報》，看到了中國的近代史、現代史」。
浸大新聞系高級講師呂秉權接受本報查詢表示，不認同李形容本港「新聞自由無限」的說法，「相信一般市民都不會這樣看，亦未去到（無限）這個程度」。他稱，近年多間傳媒相繼結業，有新聞從業員被捕；香港外國記者會（FCC）以「不想誤墮法網」為由停頒人權新聞獎；傳媒亦關注在《港區國安法》及煽動罪下的執法準則。呂又指政府正打算就《基本法》23條立法，日後條文如何定義「國家機密」，例如在官方機構公布經濟預測數據前報道「消息」是否違法，亦屬顧慮之一，因此「令大家對新聞自由的感受，與以往不同」。
香港記者協會主席陳朗昇回應，指在現時社會環境下，不少傳媒處理新聞時更小心，認為「寒蟬效應」已出現，稱「傳媒報道是否無顧忌，大家有目共睹」。
林鄭：傳媒應自覺維護國安
特首林鄭月娥在同一場合致辭時就表示，媒體除繼續善用新聞自由、監察政府施政外，更應「自覺維護國家安全，遵守法律」，並「主動向社會傳達有關國家安全的信息」，為讀者提供正確、全面、不偏不倚的資訊。