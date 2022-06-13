駱惠寧：港需愛國傳媒激濁揚清 習函賀大公報 劉兆佳：對愛國媒體更高要求

港澳辦稿屢提「愛國愛港媒體」

《大公報》獲國家主席習近平發賀信，規格比10年前高，該報110周年時獲政治局常委和時任國家副主席習近平發賀信。國務院港澳辦昨晚發稿，指習是次賀信既表達對大公報「全體員工的深切關懷」、高度評價，其賀信同時指出了愛國愛港媒體在「一國兩制」下應有的使命擔當，表示了對香港「所有愛國愛港媒體的巨大鼓勵」。港澳辦的稿多次提到的對象是「愛國愛港媒體」。

《大公報》昨午在會展舉行創刊120周年慶祝活動，出席者包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、候任特首李家超、警務處長蕭澤頤，以及多名中央駐港機構官員：中聯辦主任駱惠寧、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源等。

駱惠寧致辭時，先宣讀習近平的賀信，習讚揚該報逾一個世紀以來，為香港回歸祖國、保持繁榮穩定發揮積極作用，冀該報續為「一國兩制實踐行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精彩的時代篇章」。駱表示，習近平對大公報未來發展提出的殷切期望，亦是對「所有愛國愛港傳媒的深情勉勵」，指在香港這個多元社會「尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」，尤其需要愛國愛港媒體人秉持使命、擔當作為。

劉：發言對象非全部傳媒

香港記者協會主席陳朗昇回覆查詢表示，一直了解中央期望「本港傳媒以文匯大公為榜樣」，但認為在現時社會環境下，傳媒生態不會因習的話而有太大轉變。

劉兆佳回覆本報查詢時分析，駱提到「激濁揚清」，意思是要將有關國家民族、《基本法》、一國兩制及香港狀况的正確認識傳遞予港人，特別是年輕人，從而令「香港人心回歸工作」得到更大推進。劉認為，習賀信及駱發言的對象不是「政府」，亦非全部傳媒，只限「愛國媒體」，指愛國媒體在香港的思想領域上未佔有主導位置，因此在「反中、反共的媒體勢力」受到遏制後，中央對愛國媒體「有更高要求」，例如在外媒對國家民族描述有偏差時，要有「戰鬥心態」駁斥。

是否盼港府有政策管傳媒？

呂秉權表關注

浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，內地對「傳媒」看法與本港有異，傳媒雖有一定「監督功能」，但「宣傳機器」屬首要，「監督」次要；反之於本港及西方傳媒而言，「監督功能」是首要。他關注相關指示「非空泛言論」，而是期望港府有相應政策規管傳媒，但具體內容為何，要再觀察。

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