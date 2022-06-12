卸任留港租樓 稱土供今屆「種樹」下屆「乘涼」

林鄭月娥稱香港是她的家，而且生活方式與環境都愈來愈好，卸任後閒時可去香港故宮文化博物館、M+博物館，聽粵曲、欣賞維港兩岸，又可遊覽郊野公園。她說，之後部分時間會在內地或外地，因兩個兒子都不在港。至於日後會否有新崗位服務國家，她稱目前無考慮有關問題，並說不會做「為個人爭取」的事，只會爭取休息。談及日後居所，她說夫婦倆並沒打算置業，形容「鍾意住邊度就租邊度」。

指過去4屆樓市上落大

自己任內只升13.8%

此外，她在港台另一節目的訪問說，房屋問題不是用錢就能解決，重申是「前人種樹、後人乘涼」，現屆政府有9萬多房屋供應，是上一屆政府的成果，而對於下屆甚至再下一屆政府，這屆政府已覓地350公頃，加上有明日大嶼、北部都會區等計劃，「這些『後人乘涼』是會看到，希望給予市民期望」。

她補充，過去4屆特區政府任內樓市大上大落，據差餉物業估價署整體私人住宅售價指數，第一屆特區政府離任時樓價較上任時下跌57%，第二屆升43.3%，第三屆升99.5%，第四屆升63.1%，而她任內只升了13.8%。她認為樓價要平穩，樓價大上大落會製造很多問題，不是健康樓市。