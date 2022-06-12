稱國安法下集會自由如常 僅因疫情受限

指新聞自由無變

傳媒自危「政府無法控制」

林鄭月娥稱，港區國安法實施後，本港的言論及集會自由如常，僅因疫情受到影響。她說，當疫情過後，市民受到《基本法》保障，可以繼續舉辦和平合法的遊行集會。她以國安法第4條為例，稱在維護國家安全的同時，亦要確保港人享有的自由。

談移民成因

稱掛鈎國安法是「代罪羊」

至於新聞自由方面，她認為同樣不受影響。她談及近期不少網上媒體結束運作，有聲音擔心報道或會誤墮法網，她說若這屬於傳媒自己的擔心，政府無法控制。她又說，不少人將目前市民移民、不願意投資香港甚至不敢寫作等，都主觀地與國安法掛鈎，將原因歸咎於會觸碰國家安全，無疑令國安法成為代罪羔羊。她認為要分清楚兩者，並指國安法令香港有穩定環境，便利營商。

林鄭又補充，目前政府新聞處有登記制度，而且本港回歸後至實施國安法，媒體的登記數字增長，當中不乏境外媒體。她又說，每個周二的行政會議前她見記者的環節，都可見到網媒記者。