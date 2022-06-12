稱國安法下集會自由如常 僅因疫情受限

【明報專訊】《港區國安法》實施近兩年，卸任在即的特首林鄭月娥接受香港電台專訪時，回顧過去5年施政生涯，稱在國安法下，港人的言論、集會及新聞自由均未有改變，認為在新冠疫情下，因應公共衛生問題，市民的自由無可避免受到限制，但部分別有用心的人將集會示威自由與國安法掛鈎。她又說，即使國安法實施後，傳媒仍可批評政府，甚至嚴厲批評她本人，反映新聞自由並無受影響，又稱若傳媒自我審查，則無法控制。她說，若市民將移民及不敢寫作等問題歸咎於國家安全問題，如同令國安法成為代罪羔羊。
指新聞自由無變
傳媒自危「政府無法控制」
林鄭月娥稱，港區國安法實施後，本港的言論及集會自由如常，僅因疫情受到影響。她說，當疫情過後，市民受到《基本法》保障，可以繼續舉辦和平合法的遊行集會。她以國安法第4條為例，稱在維護國家安全的同時，亦要確保港人享有的自由。
談移民成因
稱掛鈎國安法是「代罪羊」
至於新聞自由方面，她認為同樣不受影響。她談及近期不少網上媒體結束運作，有聲音擔心報道或會誤墮法網，她說若這屬於傳媒自己的擔心，政府無法控制。她又說，不少人將目前市民移民、不願意投資香港甚至不敢寫作等，都主觀地與國安法掛鈎，將原因歸咎於會觸碰國家安全，無疑令國安法成為代罪羔羊。她認為要分清楚兩者，並指國安法令香港有穩定環境，便利營商。
林鄭又補充，目前政府新聞處有登記制度，而且本港回歸後至實施國安法，媒體的登記數字增長，當中不乏境外媒體。她又說，每個周二的行政會議前她見記者的環節，都可見到網媒記者。