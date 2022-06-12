林鄭：修逃犯例無錯 主事官員解說不足 學者指矛頭對準李家超 候任辦：歷史有公論

本報向特首辦查詢林太口中修訂《逃犯條例》的「主事官員」是否指時任保安局長、候任特首李家超及律政司長鄭若驊，至截稿前未有回覆。候任特首辦回覆稱，修例風波涉及多方元素，歷史自有公論，此立場已在不同場合表達過。律政司長辦公室至截稿前未有回應。

「無出過清晰Q&A 數月失很多解釋機會」

離任在即的林鄭月娥昨日接受港台《星期六問責》訪問，她說現時心情如釋重負，覺得過去5年很充實，但可惜過去3年受「很多事」影響，「正正經經做行政長官想做的事只有兩年」。林鄭月娥任內推動《逃犯條例》修例，引發香港回歸以來最大政治風波，她說不認為特區政府推動修例有錯失，現時仍認為要推條例，當時為事件致歉，是因為當時的解說工作做得不好，「我們的主事官員沒有認真解釋、甚至沒出過清晰的Q&A（問答）、簡單的文件，尤其是一份那麼法律性的文件，那幾個月錯失了很多向市民解釋的機會，到後期已經太遲，別人的文宣工作已經排山倒海。如果大家記得，當日有微電影反對條例，這不是偶然的，我沒為做這條條例而認為特區政府有錯失」。

指有人離間公僕 傳媒放大官員言論致壓抑

本港過去兩年多受疫情衝擊，林鄭月娥承認保護長者做得不好，但不認同公務員表現差，「社會上時常都有些人想挑撥離間，挑撥離間公務員和市民，挑撥離間公職人員系統中的高層和前線同事」。她另在接受港台專訪時表示，公務員編制有近20萬人，難保當中有工作表現不優勝的公務員，但強調本港仍有一支優秀的公務員隊伍。她說，除立法會的政治內耗外，傳媒及意見領袖亦放大官員言論及措施，令官員壓抑個人潛能，未敢突破及創新，只選擇做自己的本分。她又認為公務員經過宣誓效忠後，更深入了解一國兩制下公務員扮演的角色。

稱籌組智庫等於干預當屆政府 不考慮

前特首董建華和梁振英卸任後都擔任政協副主席，晉身國家領導人，又籌組智庫。被問離任後會否也擔任政協副主席，林鄭月娥說不回答假設問題，又說自己沒有野心。至於會否籌組智庫，她說一定不會考慮，「（籌組智庫）等於干預，甚至影響當屆政府工作……我又無班底，又無搞手，又無代言人，我只是一個人，去到哪個公職的位置，那些同事就是我的班底，但我沒有個人的班底，所以也沒有能力籌組智庫。我相信每一屆政府都有自己對於施政和政策的看法，不過現屆政府有很多工作需要延續，最明顯就是北部都會區」。

黎棟國：修例是整個問責團隊決定

對於林鄭月娥的說法是否有推卸責任之嫌，黎棟國表示「見仁見智」，認為不同立場的人有不同反應。至於修訂《逃犯條例》引起的風波，林太是否有責，黎棟國稱政府是一個團隊，互相補位、支持，認為整件事的發生是整個問責團隊的共同決定。他又說，香港有批評聲音是無可避免，關鍵是公務員處事能否守住自己的責任，將有用的批評轉化成動力，這視乎不同人的心態。

陳家洛認為，林太是修例事件中的領袖人物，市民不會同意她將事件歸咎於「主事官員」沒有認真解釋。他形容林太將矛頭指向留下來的候任者，做法拙劣而愚蠢，亦反映她沒有反省自身的問題。

至於林鄭月娥稱不會籌組智庫，原因是這等於干預當屆政府工作，而前特首董建華及梁振英卸任後分別成立智庫「團結香港基金」及「大灣區國際信息科技協會」，本報向二人的前任行政長官辦公室查詢，至截稿前未獲回應。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676