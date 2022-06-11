三隧繁忙時間擬收「擠塞費」 重點減私家車流量

計劃分3時段收費 未提水平

現時3條過海隧道按車輛類型收費，沒分時段收費，以私家車為例，無論什麼時段過海，過紅隧付20元，東隧25元，西隧75元。運房局昨向立法會提交文件，指今年底起將逐步在各政府收費隧道引入不停車繳費系統，且明年將收回西隧，提供契機全面考慮過海隧道收費，建議優先在過海隧道實施擠塞徵費。

倡檢討目前商用車收費高於私家車

運房局提出3個徵費原則，第一是不同時段不同收費，建議分「繁忙時段」、「一般時段」和「非繁忙時段」收費，繁忙時段要在一般收費之上附加擠塞徵費，非繁忙時段則可較一般收費便宜。第二個原則是要減低車龍對非過海交通的影響，鼓勵減少繞道行駛；當局認為，若過海隧道同一時段的收費相若甚至均一，可鼓勵駕駛者減少繞道。第三是效率優先，按車輛載客率和對社會經濟效益釐定收費水平，文件指過去10年過海隧道交通增長主要來自私家車，其佔平日繁忙時間車流六成，僅運載不足兩成過海乘客，認為「 擠塞徵費」應以控制私家車使用過海隧道為重點，而貨車等商用車支援各種經濟活動，亦缺少替代運輸工具，故現時普遍較私家車為高的收費水平應檢討。文件未提及具體徵費水平及實施時間。

局方表示，西隧車流已持續接近飽和，沒剩餘容量分流紅隧和東隧超額的交通，若政府收回西隧時維持各隧道收費不變，甚至只調低西隧收費，都未能解決過海隧道擠塞問題。

陳恒鑌：仍需第四條隧道 汽車會：不應罰車主

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌認為，繁忙和非繁忙時段收費要有足夠差距，才可達至錯峰出行，但他認為即使實施擠塞徵費，西隧繁忙時段的收費也比現時低，例如私家車繁忙時段收40元、一般收20元、非繁忙收10元，另西隧繁忙時段應短些，才可分流紅隧。他說要減低車流，需配合泊車轉乘安排，另需興建第四條過海隧道。

香港汽車會會長李耀培認為政府不應將私家車視為奢侈品，因過去數十年政府房屋政策北移，市民有需要才駕駛私家車，不應懲罰車主。他認為，即使差10元、20元，也未必能令駕駛者避開繁忙時間出行，「如果地鐵巴士去得到，車主點會揸車？」他說若擠塞徵費太高會影響民生，盼下屆政府叫停計劃。