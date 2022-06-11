議員料個別事件 促重評七一保安

促查槍械流入途徑 評估社區風險

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，觀乎警方公布的資料，案件涉幫派糾紛，相信屬單一事件，與七一回歸無關，暫看不到會對七一帶來風險，但他強調非法持有槍械屬嚴重案件，警方必須徹查。他認為警方一直高度戒備，相信會繼續加強情報蒐集，部署足夠警力應付慶回歸活動。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤說，香港近年已少見槍擊案，形容事件「響起警號」，警方應特別重視案件，包括盡快尋回涉事槍械，調查涉事槍械如何流入香港，到底屬個別事件抑或已有一批槍械流入。

陳又說，近年警方檢獲武器及炸藥增加，認為警方已處於很高的警戒級別，也相信今次屬個別事件，但認為警方應再加強情報蒐集及全面評估社區安全風險。他說政府將舉辦很多慶回歸活動，應重新評估須否提升保安級別，昨日有人開槍，「難保有第二、第三支（槍）」。他認為在重大喜慶日子，很多名流及政要出席，警方應以更緊張及更認真態度處理。

退休警官：有槍械拆件外地寄港

熟悉槍械的退休高級警司何明新說，從子彈照片看，估計槍械並非新購，或於疫情及反修例運動前已運入本港。他說一般槍械可於台灣、澳門、泰國、美國及加拿大等購買，再拆成不同部件寄港，或整支混入其他走私貨偷運入境。他說曲尺手槍的彈匣可入10至20粒子彈，視乎型號，難估計涉案槍械仍有多少粒子彈。