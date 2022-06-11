夜中環黑斬黑 遇槍擊一中彈 4人被捕槍客在逃 警料分贓不勻

警料無關七一 蘭桂坊「犁庭掃穴」

有立法會議員形容事件「響起警號」，警方須調查涉事槍械如何流入，並重新評估須否提升七一慶回歸活動的保安級別（見另稿）。警方回應稱會安排適當警力，以確保相關活動能順利及有秩序，警方部署屬行動細節，不會公開。警方昨深夜在蘭桂坊一帶展開「犁庭掃穴」行動，到多間娛樂場所查牌，並設路障查車。

刀客一方一腹中槍一遭車撞

據了解，一批黑幫男子前晚到蘭桂坊消遣後分乘3架私家車離開，至昨凌晨約2時40分，車輛駛至雲咸街46號對開停燈位時，屬另一幫派的兩輛車駛至，至少8男下車，持刀向前面3車施襲，其中一輛遇襲車輛絕塵而去，其間有人被撞到。餘下遇襲兩車中，有人向刀手開至少兩槍，其後開車逃離。

警方接報趕至，在場截獲屬持刀一方的6名男子及兩部私家車，其中一名本地男子及兩名非華裔男子無受傷，當場被捕，年齡23至42歲，另一名腳傷36歲非華裔男子隨後亦被捕，4人同涉「企圖傷人」及「藏有攻擊性武器」。另外兩男為非華裔分別是腹部中槍的25歲男子及頭傷的30歲男子，兩人昏迷送院，需接受手術。至昨晚頭傷男子情况危殆，中槍男子情况嚴重，腳傷男子則情况穩定。

檢9刀彈頭 疑半自動手槍開兩槍

大批身穿避彈衣的警員封鎖現場調查，反恐特勤隊亦奉召到場戒備，部分警員持步槍。警員在場發現一輛凌志房車車身被撞毁，左前車門有彈孔，並在另一輛平治房車上及地上檢獲武器，現場合共檢獲9把刀及刀套，相信車輛及武器均屬持刀幫派。警方在場檢獲彈殼及彈頭，初步顯示涉案9毫米彈頭或由半自動手槍發射，尚未尋回涉案槍械。

事發後約3小時，警方接報元朗錦田錦莆路有白色私家車焚毁，車內有燃燒物，起火原因有可疑，相信屬槍擊案中遇襲一方的其中一輛車，案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）調查。

O記調查 「鬧市開槍非常嚴重」

O記高級警司何振東稱，初步調查顯示案件源於兩個幫派在非法賭博及毒品利益等分贓不勻，並爭奪地盤，引起衝突，兩個幫派素有積怨，目前未掌握遇襲幫派涉案人數，但已了解兩個幫派的業務種類及地點、收入來源，有助盡快破案。

何表示，在鬧市開槍案件性質非常嚴重，警方亦相當重視幫派鬥爭，現時首要任務是起回涉案手槍，避免再次發生流血事件及讓市民安心。他說對上一次同類案件是前年9月尖沙嘴槍擊案，而牽涉真槍的案件在香港絕無僅有，市民毋須過分緊張。

七一回歸周年臨近，被問到今次案件會否增加活動風險及會否作出相應部署，何振東強調完全看不到槍擊案與七一回歸有任何關係，警方已就七一慶回歸活動作出審慎及緊密的部署，確保所有活動安全進行。

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