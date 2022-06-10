學校通告邀參加「光榮任務」：七一迎接領導人 學生預先隔離7天

本報向特首辦查詢領導人訪港日期是否已定於6月30日至7月1日兩天、是否國家主席習近平訪港、預留哪幾間酒店予出席慶典的官員、嘉賓等隔離，至截稿前未有回覆。

領導人是否到港 特首辦無回覆

本報獲悉香港教育工作者聯會黃楚標學校昨日發出通告，稱該校學生榮獲特區政府通知，學生有機會參與接送機儀式；疫情關係，參與學生將由教師陪同下於酒店隔離7天，其間以Zoom形式上課。通告上，更形容「此項活動實屬一項難得的光榮任務，敬希家長鼓勵學生參與」。參與學生須完成接種兩劑疫苗並超過14天等。

校長：先了解家長意願再安排

香港教育工作者聯會黃楚標學校校長、教聯會主席黃錦良稱，一切安排及詳情尚待政府公布，現階段談細節是言之尚早，稱學校發通告是先了解家長意願，做內部意向調查，之後才可安排。他又稱，適逢今年回歸25周年，認為按過去經驗，如果今年有領導人來港也是正常不過的事。

國家領導人是否如通告所指的兩日訪港現時未能肯定，翻查資料，2017年回歸20周年，習近平訪港3日，當年習6月29日抵港，除時任特首梁振英和其時的候任特首林鄭月娥以及一眾官員到場迎接外，並有大批身穿體育服的學生揮動國旗、區旗迎接，習近平在停機坪上發表講話。

另外，國家主席習近平前日（8日）到四川，當地此前7日新增本地確診和無症狀感染者，每日平均3例。

七一消防統籌應急資源

消防處長楊恩健接受多間傳媒專訪，稱消防處七一當日將會啟動「處長指揮室」，統籌所有應急緊急資源，在重點位置投放資源，亦參與「特務警察」的行動，確保慶典順利舉行。楊恩健表示，回歸慶典涉及多個場地和項目，消防處去年已成立委員會籌備25周年慶典活動，並已舉辦一系列演練，檢視預案能否達到預期目標。