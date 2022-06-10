劃線前炒人「得不償失」 鄧家彪籲向僱主解說

鄧家彪指出，兩金領取上限維持39萬元，有一定年資的員工在法例生效前已累積一定金額仍可對冲的兩金，若僱主在法例生效前解僱員工，除了要付遣散費，其後再請人，新員工可累積兩金上限最高達39萬元，同時也不能對冲，屬得不償失。

羅致光：生效後保留員工誘因更大

勞福局羅致光曾表示，法例生效前遣散員工不會帶來利益，反之可能增加日後兩金開支。羅認為法例修訂生效後僱主有更大誘因保留員工，以減日後可能須付的兩金，特別是較年長及長年資員工。

另外，自由黨邵家輝昨在特首答問會表示，新議會愈來愈民粹，勞工界在五光十色的議會下「聲音光芒四射」，商界聲音「好像黯淡無光」，問特首林鄭月娥對商界有何指導。林太稱對商界最重要是「做大個餅」，同時需要良好勞資關係。對於有中小企僱主稱取消對冲後便解僱長期僱員，改聘請散工和合約制員工，她認為這種勞資關係很難令企業成功，冀商界以較長遠角度配合政府勞工權益工作。