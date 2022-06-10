積金撤對冲 勞界嫌慢工總斥違諾 實施21年 最快2025畫句號

立法會昨午就取消對冲草案三讀表決，以72票贊成、5票反對及12票棄權通過。反對及棄權者多數來自工商界，投反對票包括陳祖恒、謝偉俊、自由黨的邵家輝、李鎮強及易志明。投棄權票包括經民聯盧偉國、吳永嘉、陸瀚民、民建聯黃英豪，以及林新強、姚柏良、邱達根、劉智鵬、何君堯、吳傑莊、龍漢標和周文港。邵家輝重申取消對冲會觸發勞資矛盾，又說希望勞工界想法正確，即取消對冲後不會出現僱員「博炒」。盧偉國認為政府與其用300多億元補貼僱主取消對冲，倒不如成立中央公積金。

勞界促盡快立例 不應綑綁積金易

工聯會會長、立法會議員吳秋北認為今次是對不公制度「撥亂反正」，但要待積金易平台2025年運作才取消對冲，認為「非常荒謬」，促政府盡快訂立法例生效準確日期。勞聯周小松形容取消對冲是「重大勞工保障進步」，但政府不應將取消對冲時間與積金易平台綑綁，憂平台出問題而延誤取消對冲。

羅致光：另設平台需兩三年

羅致光形容通過草案屬歷史時刻及改善僱員退休保障重要里程碑，取消對冲前仍有工作，包括下個立法年度提交法案推行專項儲蓄戶口計劃、設立相關資訊系統。對於有商界議員質疑現時非適當時機修例，羅說，「經濟有起有跌，要做的事便應該做」，相信下屆政府會審時度勢；又說如政府另設平台，可能需2至3年，使用積金易平台會較有效率。

不過，工總表示對法案通過深感遺憾及極度失望，認為取消對冲有違政府在強積金成立前對工商界的承諾。工總認為，疫情及環球經濟不明朗下，工商界元氣大傷，政府現提出修訂，不但製造不必要勞資矛盾，更嚴重加重中小企財政及心理壓力，令營商環境愈來愈艱難。工總稱將為業界爭取適應政策及更大資助額，助過渡及減輕負擔，建議政府觀察取消對冲對營商環境長遠影響和僱主承擔能力，適時修訂。

商會稱理解 促顧及工商界承受力

廠商會表示，取消對冲對工商界影響深遠，尤其在營商環境充滿挑戰的當下，業界頗感無奈，但考慮社會整體福祉大局，該會對制度改革表示理解，促當局優化資助計劃，加強防範濫用，避免製造勞資矛盾。香港中華總商會亦表示理解，但認為必須顧及工商界承受能力，期望當局在照顧勞工權益和促進工商經濟發展適當平衡，避免為經營環境和就業市場帶來負面影響，亦期望政府詳細宣傳，讓僱主更了解安排，減少企業憂慮。

累計對冲逾579億 爭議橫跨兩屆政府

強積金2000年12月起實施，至去年僱員被對冲逾579億元。兩任特首梁振英及林鄭月娥皆以取消對冲為競選承諾，方案4度修改，為換取商界支持，政府「落水」愈來愈深，資助額由79億元增至332億元。

取消對冲方案劃線不設追溯期，轉制日後，僱主不可用僱主供款對冲僱員遣散費和長期服務金（簡稱兩金）。政府在25年過渡期提供332億元資助，分擔僱主支付兩金開支，資助比例隨年遞減（見表）。資助額與僱主專項儲蓄戶口結餘脫鈎，以50萬元劃線，如每年僱主支付兩金不多於50萬元，首9年「炒人」，須付兩金會封頂，餘額由政府資助。

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