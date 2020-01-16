跨兩特首方案四改 資助額79億變332億

梁完任前首推反對聲大 林鄭拋新方案

梁振英2012年競選承諾逐步降低對冲比例，在2017年1月任內最後一份《施政報告》提出以劃線制取消對冲，並於任期尚餘一周宣布行會通過方案，包括降低計算兩金比例至每月工資一半，政府分10年用79億元補貼僱主支付兩金開支，遭勞資一致反對。2017年林鄭月娥上任特首，翌年拋出初步劃線方案，政府分12年承擔172億，並設兩層補貼，同年6月勞顧會勞資委員罕有達成共識同意以劃線取消對冲。不過方案被批評複雜，亦有商會反對。

2018年政府宣布資助加碼至293億元並延長第二層資助期至25年，林太其時形容為終極方案。隨後3年反修例風暴及疫情加深商界對修例憂慮，去年政府再增加資助並簡化資助方案，聚焦協助中小微企。今年雖有商界團體憂經濟前景不明朗，提出暫緩修例，但林太表明冀本月任期內通過。