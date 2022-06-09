強積金撤對冲今三讀 最快2025年實施

取消對冲修例草案昨午在立法會恢復二讀，其中工聯會、勞聯、新民黨、新思維、實政圓桌議員表明支持草案。擁有18票的民建聯，除進出口界黃英豪將代表業界投棄權票，其餘會投支持票。該黨主席李慧琼認為草案有助改善僱員退休保障，但政府不能忽視中小微企近年因疫情導致經營困難，冀政府繼續監察勞工市場。

支持草案的工聯會吳秋北期望修例能去除制度剝削，讓社會更公平公義，但不認同政府將取消對冲的時間表掛鈎積金易平台，促請盡快落實。勞工界議員、勞聯周小松形容通過草案是廣大市民殷切期望，對於有意見認為疫情下本地經濟欠佳，現非時好時機取消對冲，他呼籲毋須擔心，即使通過修例也要2025年才取消。

邵家輝稱疫境非合適時間 勞界：3年後始撤

多名工商界議員表明反對或棄權，工業界（第二）、經民聯吳永嘉稱無奈，只能「含淚接受」政治現實，又說取消對冲勢必影響勞資關係，但一切留給歷史評斷，表明將投棄權。自由黨邵家輝表明反對，提到企業在疫情下已五勞七傷，現非合適時間取消對冲，亦憂新法例會造成勞資關係矛盾。

紡織及製衣界陳祖恒表明反對草案，提到工商界當初支持政府推行強積金，是基於有對冲承諾，又認為取消對冲會加重企業長期經營成本及負擔，僱主可能改為聘請更多兼職或自僱人士，就業市場將變得不穩定。商界（第二）廖長江認為，目前方案雖不完美，但屬勞資及政府三方最大公約數，取消對冲爭議拖拉已久，故支持草案。他同時促請下屆政府檢視取消長服金的可能，以處理強積金與長服金重疊的問題。

勞福局長羅致光表示，取消對冲已在社會討論相當長時間，現方案已盡量平衡僱主與僱員的關注，懇請議員通過草案。他說，草案倘獲通過，最快2025年才取消對冲，認為商界有足夠時間做好準備。對於有議員擔心取消對冲影響勞資關係、僱員會「博炒」以獲取長期服務金等，他強調取消對冲後只是回復至2000年推行強積金前勞資關係的光景，當年看不到「博炒」情况。草案昨二讀通過後，將於今日行政長官答問會後作全體委員會審議及三讀。

25年過渡期資助僱主 比例隨年遞減

今屆政府先後修改取消對冲建議方案，最終方案以劃線方式取消對冲，在轉制日後，僱主不可以僱主供款對冲僱員遣散費和長期服務金（下稱兩金），方案不設追溯期。政府計劃在25年過渡期提供332億元資助，分擔僱主支付兩金的開支，資助比例隨年遞減。資助額與僱主專項戶口結餘脫鈎，以50萬元劃線，如每年僱主支付兩金不多於50萬元，首9年「炒人」，須付兩金會封頂，餘額由政府資助。