英基幼園收生涉貪 控主任及10家長 賄款逾90萬 一學位2萬至10萬

本報向英基學校協會（下稱英基）及該校查詢校方在案中角色及因應事件有何跟進，截稿前未獲回覆。

案中被告包括該校52歲前行政主任林珍妮，被控共13項罪名，包括8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及一項代理人索取利益；10名家長年齡34至44歲，包括蔡慧妍及伴侶李俊朗、林泯希及其夫張珈銘，以及6名母親徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均（原稱劉慧德）、馬賢文及李洁冰。

共助13童入讀 有家長當場拒賄

案發於2018年9月至去年8月，廉政公署稱，林珍妮當時負責處理該校每年9月的幼兒班入學申請，涉嫌向10名家長收受合共逾65萬元賄款，令他們在2020/21及2021/22學年取得8個幼兒班學位。林又涉嫌向另外4名母親收受共19萬元賄款，令他們在2019/20及2020/21學年取得4個學位。林另涉向一名母親索取5萬元賄款，廉署調查顯示該母親當場拒絕索賄。

另外，被告之一的江靜雯，涉嫌非法煽惑林珍妮向另一被告家長蔡慧妍索取一筆若干金額的賄款，以助蔡在2021/22學年取得一個學位，被控「煽惑代理人索取利益」罪。劉映均與林珍妮同被控其中兩項串謀罪名，而李氏二人、張氏夫婦及餘下5名母親，則分別與林珍妮同被控一項串謀罪名。廉署表示，英基於調查期間提供全面協助。

就讀學生可獲英基小學優先取錄

根據英基網頁，英基旗下有5間幼稚園，為3至5歲學童提供兩年制課程。現正就讀學生，畢業後可獲英基小學優先考慮取錄，毋須面試；去年8月起入學、並適合接受英文主流教育的學生，將獲保證「一條龍」升讀英基小學及中學。另外教育局幼稚園概覽顯示，涉案幼稚園本學年全年學費8.55萬元，幼兒班收生175人。

翻查報道，2007年九龍塘拔萃小學一名前女教師為償還賭債，以「誠意金」之名建議家長付錢留位以取得「候補位」，承諾成功與否均於1個月內歸還款項，終騙取5人共逾63萬元，及後其中一名家長感可疑，向學校查詢揭發事件，被告翌年承認6項欺詐及兩項企圖欺詐罪判囚20個月。2015年，大角嘴維多利亞（君匯港）幼稚園校長收取女家長贈送總值逾6000元的名牌圍巾及外套，被指特別優待對方兒子，二人涉犯行賄及收賄共7罪，後被裁定罪名不成立。

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