政府內部未達共識 行會抽起公僕調薪議程

今屆尚餘兩次會議 料趕不及處理

據了解，公務員薪酬調整原安排在昨日行政會議處理，但最終政府未能提上文件，議程被抽起。有消息稱，逢周二召開的行政會議尚餘兩次會議，相信趕不及處理有關問題。

綜合消息，因為公務員加薪不僅在社會上有爭議，在公務員內部爭議亦大，高層和低層公務員加幅相距大，政府在按不同因素調整時有難度。

林鄭：非機械式考慮6因素

特首林鄭月娥於昨日行會前見記者，被問到公務員加薪是否要貼近通脹，她回應稱，公務員薪酬調整機制已建立多年，而薪酬趨勢指標只是6個因素之一，而這6個因素是互動的考慮，不是機械式的考慮，而決定的機構是行政會議，她一如既往會與行政會議一起認真考慮這6個因素，放在今時今日香港的情况，應作一個怎樣的互動，從而得出一個最符合方方面面因素的考慮。她稱這亦不是她個人的問題，這是行政會議將要作出的決定。

政府在考慮公務員調薪幅度的6個因素，包括：每年薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、經濟狀况、生活費用的變動、政府的財政狀况、職方的薪酬調整要求和公務員士氣。