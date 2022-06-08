首年免費疫下閉館 M+如期11月起收費

再商是否定價120元

被問及M+會否延長免費入場，馮程淑儀說M+有財政壓力，且11月有特別展覽，會維持在11月開始收費，而上屆董事局曾建議常設展覽門票120元，今屆董事局主席陳智思上任後，稍後會再討論，屆時會參考市民負擔能力。她又說，早於2019年已決定M+首年免費，因政府2008年向西九撥款216億元時已預留款項給M+購買藏品，首年豁免入場費是希望藉首年免費回饋港人，以及讓大眾了解當代視覺文化。

馮程：盼西九不用政府額外注資

馮太又說，下周會到立法會交代西九文化區最新財政狀况，希望不用政府額外注資。據管理局提交立法會的文件，去年第四季受惠於M+開放及疫情穩定，西九零售、飲食和消閒平均每月收入較過去12個月升八成，停車場收入增加九成。文件提到，西九今年1至4月向租戶提供第四輪租金優惠，2021/22年度營運收入較原先預算跌六成，至1億元；西九在2021/22年度大幅削減營運開支和經常性結構成本，與原計劃相比，實質營運虧損由11億減至7.8億元，而至今年3月底庫存現金為81億元，一筆過撥款的餘額為61億元。