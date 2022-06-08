首3月須網上購票 館方：將教育長者

另外，昨日現場所見，九龍站及前往故宮館沿途只有少數路牌指示如何前往。被問及行人及駕駛者的指示有否特別安排，西九文化區管理局表示稍後會再公布詳情。

稱M+多長者網上預約

香港故宮開放首3個月不設現場售票，訪客要提前透過香港故宮網站、西九文化區網站或其手機應用程式，以電郵地址登記開設帳戶購入場票，每人每次限購最多4張，開放後首12個月逢周三雖然可免費參觀展廳1至7，但仍須上網預約。市民預約時要選擇入場時間，並要在入場時間1小時內進場，例如預約了10時，必須在11時前入場，但在場內逗留的時間則不受限制。

被問及不擅上網的人可如何購票，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，希望透過教育協助長者，而根據M+博物館經驗，也有不少長者是上網預約參觀，認為有關安排「OK」。

留15萬贊助門票贈弱勢社群

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，已預留首年門票總數約10%、即約15萬張標準門票，透過企業和機構贊助送給弱勢社群，暫時已獲不同機構承諾贊助10萬張門票，有信心贊助門票可達到15萬張。