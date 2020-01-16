港故宮全館票120元 兩岸最貴 50元可看大部分展館 首年逢周三免費

7‧2向公眾開放 初期日限5000人

料首年150萬人次

香港故宮下月2日向公眾開放，將會以輪換方式展示914件來自北京故宮博物院的文物，門票分「標準門票」和「特別展覽門票」。標準門票成人票價50元，可參觀展廳1至7，即約可看到84%由北京故宮借出的文物；特別展覽門票成人票價120元，除了展廳1至7，還可參觀展廳8、9，其中展廳8會展出35件晉、唐、宋、元的中國書畫，是國家一級文物，展廳9則以馬文化為主題，展出111件故宮的馬繪畫、雕塑等，另有13件來自法國羅浮宮、以馬為主題的世界藝術藏品。

香港故宮館開幕後首12個月，逢周三可免費入場參觀展廳1至7，若要參觀展廳8、9，則仍要支付120元。與其他日子一樣，市民若要周三入場，亦須預先預約，初期每日有5000個參觀名額，之後或加至7000個。館方預計，首年有150萬人次入場，第二及第三年分別增至170萬及200萬人次。

對比多間世界知名博物館票價，若要參觀香港故宮全館，120元的門票收費，較北京故宮及台北故宮貴，票價逼近巴黎羅浮宮（見表）。

稱保險運輸等費用貴

陳智思：50元非常有吸引力

陳智思解釋，西九文化區要自負盈虧，而香港故宮的保險、運輸和保安費用都很昂貴，例如保險，全球沒有一間保險公司可承擔該份保單，要集合全球多間大保險公司承保。他又說，有參考北京故宮、台北故宮及其他博物館的收費，50元已可參觀大部分展廳，對比起北京故宮和台北故宮，「絕對係非常之有吸引力」。

不分港人非港人票價

馮程：內地同胞收費非好處理

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，香港故宮每年營運開支約3億元，門票收入佔總收入約30%，另約45%收入來自西九管理局資助，其餘約25%來自贊助、會員及零售收入等，強調要制定可持續的營運方案。她又說，一般免費展覽平均出席率約60%，即約四成預約者缺席，若要收費，相信可減少浪費參觀名額。

台北故宮會按本地人及外地人收取不同票價，巴黎羅浮宮亦讓18至26歲歐盟居民免費入場。被問及為何不分港人和非港人兩種票價，馮程淑儀表示，現時香港故宮入場時已要檢查安心出行及疫苗通行證，若要再看入場者身分證或護照會很複雜。她又說：「我們的展品來自北京的故宮博物院，如果要分港人及非港人，即是內地同胞要收費，港人不用收費，這亦不是很好的處理；如果內地同胞也豁免，即是只有海外遊客收費，又如何分呢？」

政黨批票價難負擔 倡優惠學生弱勢

民建聯民政事務發言人、立法會議員鄭泳舜表示，香港故宮特別展覽門票120元，對部分有興趣入場的人而言不可負擔，建議對學生、長者及低收入市民提供更多優惠，例如未滿18歲者可免費入場，以吸引更多年輕人和學生參觀。

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