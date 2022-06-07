詩會悼李旺陽逝世10年 主辦者稱警未干預

活動有8名參加者讀詩，桌上放有「支持天安門母親」的電子燭光，亦有迷你「民主女神像」。朱江瑋在活動開始前說，這是應被記住的日子，但不少組織被迫解散，部分媒體也不再存在，故「只可靠自己」，令值得被記住的東西傳承。他又說活動雖不是很完善，但可讓人知道李旺陽逝世10年都有活動。

是否憂違法 參加者：好似做什麼都有風險

被問會否擔心有違反《港區國安法》風險，朱江瑋說至今未收到政府或國安干預，他理解為活動沒犯法。他說不會天真地認為可與政府說道理，但認為自己沒任何暴力行為、沒違反現行法例。他無法研判活動明年可否繼續舉行，形容見步行步。

曾任職工盟組織幹事的阿拔是參加者之一，她說10年前李旺陽逝世，同年中港兩地發生很多事情，令她關心政治。約4年前、阿拔還在讀大學時，已參與悼念李旺陽的活動，起初參加的是職工盟在尖沙嘴海旁主辦的詩歌晚會，有樂隊演奏，惟今年職工盟已解散，昨日現場也沒有音樂，參加人數也是歷年最少。她認為參加或有違法風險，「好似做什麼都有風險」，惟仍想每年「行禮如儀」參加，若因法律風險便不參與，會感覺對不起過去的自己。

專訪「一生最重要」 林建誠患創傷後遺無悔

有線電視中國組前記者林建誠是李旺陽出獄後唯一當面訪問過他的記者，林建誠撰文表示，「從沒停止在李先生離世之日點燃蠟燭悼念，並把追悼的紀錄放上社交媒體，只為記憶當下，提醒自己，不要讓記憶消磨」。林建誠說，這件事令他患上創傷後遺症，但他絕不後悔，稱李旺陽的專訪是人生中最重要也是最有價值。

1989年民運期間，李旺陽是玻璃廠工人，因組織多次遊行，反革命組織罪成，被判囚13年。他出獄後再因「上書」要求平反六四，「顛覆國家政權」罪成，判囚10年。2012年5月，李旺陽接受有線新聞訪問時談及六四事件，訪問同年6月2日播出後數天，他被發現在醫院內站在窗前上吊死亡，當局稱他自殺，但家屬和外界質疑他是「被自殺」。