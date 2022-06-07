著作中學下架 周永新指校長敏感

周永新接受本報查詢表示，該書為其著作中數一數二暢銷，銷售量達數千本，各大書店仍將該書放在相當顯眼位置，公共圖書館亦沒有將該書下架，認為書中內容沒太大敏感性。他續說，書中只包括他對2014年「佔領中環」行動的看法，後期有關2019年反修例事件並沒有包括在內，認為事件反映個別中學校長相當敏感。他建議教育局應提供具體的審書準則，以免校方標準不一。

不少下架圖書值學生參考

周永新又表示，留意到不少被「下架」書籍對學生有參考價值。他提及《官商同謀—香港公義私利的矛盾》一書，表示該書主要講述1997年香港尚未回歸、港英政府與商界交往，反映政商間微妙的關係，相當值得中學生參考，從而了解本港的發展政策，對該書被「下架」抱有疑問。

次文化堂社長兼作者彭志銘稱，學校下架書單反映社會可悲現狀，現時社會「紅線」處處，而且界線模糊，大衆無所適從。他續說，基於學校校長及圖書館主任自我審查，令學界亦瀰漫白色恐怖，為學術界的悲哀。