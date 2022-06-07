教局：選書指引清晰 審視責在校方

指審查與學生吸收知識無衝突

楊潤雄昨表示，學校選書大原則是符合學生年齡和教學需要，並要確保圖書館不會有危害國家安全的書本，若學校有問題，可向該局尋求支援。談及會否造成「自我審查」甚至影響學生吸收課外知識，楊潤雄稱屬「兩件事」，認為學校有責任推動國家安全教育，有必要教導學生正向思維，不認為有衝突。

直資議會：參考公共圖書館 盼設查詢部門

直資學校議會主席陳狄安則表示，會小心處理圖書館藏書，面對難以界定的書籍是否合適時，會以公共圖書館館藏名單參考。他認同學校有基本責任審核藏書，但若校方購入若干書籍多年，難以確保現時是否仍在教育局的認可範圍內。他期望教育局提供更清晰指引，「因學校未必能夠完全看得清楚」，同時建議局方在可行下，設專責部門解答校方查詢及疑慮。

教育界立法會議員朱國強表示，若有書本涉嫌違反港區國安法，下架非常正常及應該。他表示曾與圖書館主任開會，並接獲反映稱需花很多時間檢視圖書有否違反國安法，希望教育局支援。

書籍提三權分立 學校因應政府說法下架

本報昨報道，記者取得3間中學「下架」書單。九龍東一所中學註銷204本圖書館藏，負責下架的圖書館主任盧老師（化名）表示，除按事件、人物及關鍵字等原則，亦有因應政府立場下架部分館藏。書單上包括3本在台灣出版的公民教育系列書籍，分別以正義、責任及隱私為題。盧老師解釋，「下架是由於書中提及『三權分立』等概念，政府早前提到香港沒三權分立」。翻查資料，兩年前有通識科教科書送審後，刪去三權分立，教育局長楊潤雄當時表示，香港並無三權分立。

訂《經濟學人》 撕走部分文章

除了圖書館恆常館藏，這所學校因應經濟科需求，訂閱英國雜誌《經濟學人》（The Economist）。盧老師表示，每次取得雜誌後必會檢視「亞洲」及「中國」欄目，雜誌曾有文章討論「新冠病毒中國源頭論」，以及討論新冠病毒命名，用「武漢肺炎」字眼，不符合內地當局立場，「為免遭人投訴或舉報」，悉數撕去文章。她說學生見到撕走痕迹，但沒向教師提出疑問。