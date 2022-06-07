檢視恐怖活動威脅 準備回歸紀念日

梁解釋，中度恐襲威脅級別是指「本港有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示本港可能成為襲擊的目標」，當局制定恐襲威脅級別時會檢視一系列因素，包括蒐集的情報以評估本港有否受襲可能，以及檢視國際形勢以評估本港會否受到影響等。

港恐襲威脅級別維持中度

他說當局暫未知回歸周年紀念當日的活動，但參考海外經驗，這些重要日子慶典往往成為極端分子和恐怖組織的襲擊目標，當局會加強情報蒐集、執法人員訓練和裝備及反制措施運作等前期工作。

據了解，由2001年美國九一一事件至今，本港的恐襲威脅級別一直維持中度。雖然當局在反修例事件期間，因應在坊間找到炸彈等情况，曾考慮將恐襲威脅級別提升至高度，但由於相關犯罪活動和組織分別遭制止和瓦解，當局因此取消相關調整。

本港舉行大型活動期間，或者有政要元首訪港時，警方會作個別恐襲威脅評估，包括2017年本港回歸20周年，國家主席習近平出席慶祝活動時，當時恐襲威脅評估曾一度調高，但是消息人士強調，相關調整屬個別評估，不等於本港整體恐襲威脅級別有所改變。

（港區國安法）