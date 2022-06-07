反暴熱線升級反恐 賞金獎舉報 警：完成檢控方定金額 黎棟國：不覺有人因而濫報

可短訊微信舉報 不強迫提供個人資料

警方稱，留意到本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，加上參考外國經驗，若市民向執法部門提供有用信息，有助阻止恐襲發生，故將原有的「反暴力報料熱線」，升級為反恐舉報熱線，由跨部門反恐專責組管理，首階段熱線包含短訊及微信舉報渠道，會適時擴展舉報途徑。梁偉基又表示會尊重市民意願，不強迫舉報者提供個人資料，但若提供個人資料則有助當局跟進。

警：七一前升級無特別考慮

非惡意虛報不構成刑罰

被問及為何選擇在七一前將反暴力報料熱線升級至反恐舉報熱線，梁偉基說並無特別考慮，只是適逢反恐公眾教育活動去年5月開展至今一年並檢討成效，期望升級熱線可防患未然。

梁相信市民不會濫用熱線，即使提供的資訊未必真實，只要不是有心和惡意提供虛假資訊，不會構成刑罰。至於釐定賞金金額，他說會考慮案件嚴重性、對社會影響，及資料的關鍵性等因素，舉例現時好市民獎得獎人會獲4000元獎金，傷人及謀殺案舉報人會獲40萬至80萬元不等，將參考現有機制評估。他說難預測賞金成效，相信熱心舉報的市民未必計較金額，當局會因應舉報數字和內容等適時檢討。

「反暴力熱線」接134萬舉報

「反暴力報料熱線」2019年9月設立，梁偉基說，截至上月底共收到逾134萬個舉報，另有逾350個電郵或網上形式舉報，這350個舉報中，約35%已轉介相關部門跟進；前年11月推出的國安處舉報熱線，截至上月底收到逾26.8萬個舉報。梁表示，希望反恐熱線與國安處舉報熱線相輔相成，達至防止暴力罪案或行為破壞社會安全的效果。他又說專責組與國安處會恆常交流情報，按舉報案件性質，交適當部門跟進。

黎棟國認為，警方設立反恐舉報熱線，目的是鼓勵市民提供線索，會待案件完成檢控後才評核賞金金額，「不代表市民打了電話，就會有賞金」。他又稱，雖然《港區國安法》落實以來，香港社會秩序恢復平靜，但坊間仍不時出現策劃暴力襲擊等案件，有必要成立舉報熱線。

（港區國安法）

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