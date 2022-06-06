下架選制書高官曾推薦 蔡子強：學校反應過度

指中央部門港府亦列館藏

蔡子強接受本報查詢表示，兩書「是相當平實的作品」，分析各選制利弊及政治影響，「肯定當中沒所謂強烈政治用語或批評」，其中《政治效果》更獲時任政制事務局長林瑞麟撰序推薦。他又稱，就他所知，中央有關部門及港府亦有將其選制著作列為館藏，相信當局亦認為要研究香港選制，其作品是「重要參考書」，認為下架的學校是「過度反應」。

翻查《政治效果》，林瑞麟當時撰序形容該書「對所有關心香港政制發展的朋友極具參考價值」，又指不論讀者同意書中觀點否，「都會同意它是本港有關選舉制度最全面，並在搜集資料及分析方面最詳盡的一本書」。該書另有中大政治與行政學系時任教授關信基、自由黨創黨主席李鵬飛撰序。

司徒華談師生情文集下架

另外，已故前支聯會主席司徒華多本書，在兩所學校下架書單均見蹤影（見圖），其中在2013年由次文化堂出版的《滋蘭又樹蕙》原是兩校館藏，書名取自屈原的《離騷》，意指培育人才。出版該書的次文化堂社長彭志銘稱，此書結集司徒華報章撰文，講述師生關係，其中一文提到他與舊生多年後相約見面，交代近况，是有關「與學生交往生活，講出人情味、師生情的內容」，質疑學校將書下架只因作者是「司徒華」，未有全面了解書本內容。彭志銘認為，圖書館作用是讓學生接觸學問，應要保護，以培養「從不同角度思考能力」。

彭志銘：社會壓力引致 當局須正視

下架書單上，另有由彭志銘在2012年出版的《香港教育大零落》，彙集多名學者及中學教師文章，由作家「小思」（盧瑋鑾）撰序。彭志銘說，該書為「一夥有質素，對社會、對教育有理念的教育家」在報章的評論集結，講述本港教育問題，認為下架是由「社會壓力」引致、「無知而愚昧」的決定，當局須正視。