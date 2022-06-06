圖書館主任「焚書」感心痛 惟睹同行釘牌擔憂

「六四有民眾死」一書下架 保留「六四僅軍人死」一書

盧老師對要親手銷毁書籍感到心痛，引述校長要求「這些書註銷手續完成後，要直接銷毁」，不能轉贈學生或教師，最終200多本書「被直接搬上垃圾車運走，好難受」。

她表示，處理審書期間，精神壓力大、心情矛盾，「沒想過入行要親自做『焚書』角色」；另一方面，她又安慰自己，「若學校自行下架並訂立準則，作為盾牌，或仍有一定空間」。她承認「自我審查」，指原本學校圖書館同時存有「六四」有民眾死亡及只有軍人死亡的書，「讓學生根據兩者內容思考」，但在該次下架後，就只將「六四只有軍人死亡」的書留在架上，認為不利學生思考。

有校長同意篩選 保學生「純潔環境成長」

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校校長鄭筱薇表示，同意學校需篩選書籍，指小學生心智未成熟，學校需多做一步，看看書的內容是否合適。她表示，其學校兩年前起已安排圖書館主任、教學助理等檢視現有館藏、新購書及外來機構贈書，下架的書少於10本。她舉例，曾有機構贈書，「將中國地圖繪畫成細菌狀，插圖涉及抹黑，充滿歪理」；又指過去有童書涉歧視亞裔成分，經檢視後亦已下架。

就有教師認為教局指引不清晰，鄭認為局方有責任澄清教師查詢，教局亦有為教師提供國安教育工作坊。至於將書下架會否涉「思想審查」，她稱理解部分家長顧慮，惟學校必定是守法之地，所有館藏應有正確價值觀，確保學生在「純潔及健康環境中成長」。