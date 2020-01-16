審藏書嘆準則未明 教師自訂紅線 教局促確保不危國安 有校下架逾200書 有認「自我審查」

明報記者 鄭律銘

學者憂損學生興趣 倡教局給指引

都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然分析，指康文署早前下架部分公共圖書館館藏，情况現時蔓延至中小學，圖書館主任或為保學校聲譽或個人考慮，自設「紅線」，相信短期內涉記述本港當代事件的書難以成為學校建議書目。他憂慮「紅線」模糊下，學校大規模將書下架，損害學生接觸課外知識的興趣，建議教育局提供指引參考，釋除學界疑慮。

港區國安法實施近兩年。教育局去年2月向學校發放《國家安全：學校具體措施》（下稱《具體措施》），提及學校須確保「校園內的書本（包括圖書館藏書）、刊物和單張沒有涉及危害國家安全的內容」。本報向多間學校查閱下架書單，取得3間中學資料。

教局：不同渠道了解落實情况

教育局回覆本報查詢，表示港區國安法實施後，已向學校發詳細指引，提醒學校須確保校園內展示的字句或物品，包括圖書館藏書、刊物和單張，沒有涉及危害國安內容；局方一直透過視學、探訪及日常接觸等渠道，了解和監察學校落實情况。

教師：涉反修例人權法治皆成準則

有中學下架六四書兩地政評

圖書館藏為學校資產，須記錄並由校長確認，方可註銷。九龍東一間中學去年11月下架204本中英文書，並全數棄置。負責處理下架的圖書館主任盧老師（化名）表示，在去年2月收到教育局《具體措施》後，着手審視館藏，由於局方沒提供具體準則，她遂與上司按事件、人物、關鍵字、公共圖書館是否館藏等，擬定下架準則，如事件涉「六七暴動、反修例風波、雨傘運動」等；人物則考慮曾否因社會事件被捕，「如佔中三子、黃之鋒」等；關鍵字包括「民運、傘、本土、民主、人權、法治、公民抗命」等。

荃灣一間中學的下架書單有173本書，先後於去年8月及11月註銷，題材涵蓋本港及內地社會科學類、文史書、政治哲學等，當中包括趙紫陽的回憶錄；另還有中大政治與行政學系副教授馬嶽梳理本港政制發展的《民主十問》、港大學者周永新的《香港人的身份認同和價值觀》等。

新界西一間中學的圖書館藏書約1.5萬本，去年6月起至今註銷至少39本書，主要涉六四的書，以及通識科指定讀物，包括《信報》前主筆練乙錚文集、涉反修例雜誌等。圖書館主任張老師（化名）亦表示，局方無具體指引，故校方先抽起涉內地及本地政治評論的書；通識科日後將改為公社科，未能貼合新課程的書亦已下架。

童書提「活着要自主」 小學建議下架

一間小學仍在審視館藏。小學教師何老師（化名）稱，該校管理層去年底擬定指引，揀選部分圖書館館藏，包括突破出版社的「火柴人系列」、木棉樹出版社的書等，由每名教師審視約20本書，填寫報告後交還圖書館主任決定是否下架；審視須特別注意地圖、國旗等，對台灣地位描述是否恰當。她表示，其同事查閱的一本兒童圖書提及「活着要自主才有意思」的文章，因憂慮字詞與政治口號相近，也建議下架。

校長：局方到訪提示或會檢查

就學校因應國安法下架書籍是否普遍，香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟回覆本報查詢，表示手上沒數據，但同意局方可提供指引，對圖書館主任有幫助。屯門區小學校長會主席鄭筱薇表示，受資助學校須依從教育局指引，「相信一般大部分學校，都必須做此動作」，又稱局方定期到校訪談期間，有一再提示，或會檢查學校圖書館藏。她強調，學校須持守政治中立，同意有審書必要。

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