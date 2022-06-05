港大國殤之柱原址拍照 學生及記者遭登記身分

中大現迷你民女 多人獻花

「女長毛」雷玉蓮昨午前往維園期間一度被押返灣仔警署。她稱警員要求將身上寫有「奠」字的紙板、3束鮮花及電燈扔掉才准放行。她傍晚轉到中聯辦門外悼念六四，頭綁黑絲帶、手持3束白花及蓮花燈。逾30警駐守並錄影其行為。她解釋，其中兩束花是代表在囚的古思堯及梁國雄悼念。

雷玉蓮綁黑絲帶 遭警告違國安法

雷玉蓮一度被警方要求停止展示如蓮花燈等祭品，並禁止燃燒金銀衣紙。她稱警方曾警告，若繼續展示黑絲帶或會違反《港區國安法》。近8時，她被警方警告離開，否則帶返警署，她最終在至少5名警員陪同下步行至西營盤港鐵站離開。

另外，在旺角西洋菜南街荷李活商業中心對開，一名男子在欄杆擺放電子蠟燭光，被警方口頭警告，男子將燭光收起，登記資料後獲放行；另一男子截查時情緒激動，被票控違反口罩令。

（六四33周年）