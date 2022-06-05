多國領館續悼念 外交公署譴責「卑劣政治戲碼」

英加澳紐領館上載燭光照

外交部駐港特派員公署昨日兩度發文，先批評美方6月4日前夕發表聲明是「搞嘩眾取寵的政治表演」，以人權自由為幌子干涉中國內政。多個外國駐港領事館先後發文悼念六四事件後，公署再發聲明，批評有關國家駐港總領館及歐盟駐港辦事處不顧中方關切，執意在6月4日「上演卑劣政治戲碼」，公署發言人強烈譴責和堅決反對。

美國駐港澳總領事館facebook封面圖片昨早換上原豎立在港大的《國殤之柱》，其後上載美國國務卿布林肯於當地時間6月3日的聲明。布林肯表示，中國內地及香港當局禁止六四集會，嘗試箝制有關六四的記憶，「對中國人民及對抗不義和尋求自由的人，我們不會忘記六四」。歐盟駐港澳辦事處facebook表示，歐盟時刻與全球各地捍衛人權的人站在一起；芬蘭駐港澳總領事館facebook則寫上「We remember」及「我哋記得」。

布林肯：中港欲箝制記憶

芬蘭領館：我哋記得

同時，多個外國駐港領事館昨在facebook上載燭光相片，其中英國駐港總領事館引述總領事戴偉紳（Brian Davidson）表示，辯論、討論及不同意的自由是學習過去的基本，他作為六四事件的見證者，每年6月4日他都會反思、惦記。加拿大駐港澳總領事館表示，加拿大會與所有被拒行使和平集會權利的人站在同一陣線。新西蘭駐港澳總領事館則表示新西蘭關注香港失去的權利及自由，包括和平的六四集會。

波蘭駐港總領事館上載蠟燭圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國，其後再發文表示，6月4日是慶祝波蘭民主的日子，稱該國國會選舉在1989年6月4日舉行，為第二次世界大戰後首次有自由成分的選舉，代表當地政治改革的突破。

（六四33周年）