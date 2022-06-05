多國領館續悼念 外交公署譴責「卑劣政治戲碼」

【明報專訊】本報昨日報道，外交部駐港特派員公署在六四前夕提醒多個西方國家駐港領事館不要在六四問題上表態，不過，多個外國駐港領事館繼續以不同方式悼念，其中歐盟駐港澳辦事處、美國及芬蘭駐港澳總領事館昨晚分別在窗邊展示燭光，歐盟駐港澳辦事處facebook表示「以此紀念1989年六四天安門廣場鎮壓33周年」，美領館facebook寫上「We remember」（我們記住） ；英國、加拿大、澳洲及新西蘭等駐港總領事館都分別上載六四集會的燭光圖片。
英加澳紐領館上載燭光照
外交部駐港特派員公署昨日兩度發文，先批評美方6月4日前夕發表聲明是「搞嘩眾取寵的政治表演」，以人權自由為幌子干涉中國內政。多個外國駐港領事館先後發文悼念六四事件後，公署再發聲明，批評有關國家駐港總領館及歐盟駐港辦事處不顧中方關切，執意在6月4日「上演卑劣政治戲碼」，公署發言人強烈譴責和堅決反對。
美國駐港澳總領事館facebook封面圖片昨早換上原豎立在港大的《國殤之柱》，其後上載美國國務卿布林肯於當地時間6月3日的聲明。布林肯表示，中國內地及香港當局禁止六四集會，嘗試箝制有關六四的記憶，「對中國人民及對抗不義和尋求自由的人，我們不會忘記六四」。歐盟駐港澳辦事處facebook表示，歐盟時刻與全球各地捍衛人權的人站在一起；芬蘭駐港澳總領事館facebook則寫上「We remember」及「我哋記得」。
布林肯：中港欲箝制記憶
芬蘭領館：我哋記得
同時，多個外國駐港領事館昨在facebook上載燭光相片，其中英國駐港總領事館引述總領事戴偉紳（Brian Davidson）表示，辯論、討論及不同意的自由是學習過去的基本，他作為六四事件的見證者，每年6月4日他都會反思、惦記。加拿大駐港澳總領事館表示，加拿大會與所有被拒行使和平集會權利的人站在同一陣線。新西蘭駐港澳總領事館則表示新西蘭關注香港失去的權利及自由，包括和平的六四集會。
波蘭駐港總領事館上載蠟燭圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國，其後再發文表示，6月4日是慶祝波蘭民主的日子，稱該國國會選舉在1989年6月4日舉行，為第二次世界大戰後首次有自由成分的選舉，代表當地政治改革的突破。
（六四33周年）
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