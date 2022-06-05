外地港人接力 燭光遍全球 《國殤之柱》豎台北捷克 高志活：永誌六四

王丹：要了解中國明天 就要了解昨天

香港原版《國殤之柱》去年被港大移除，原創者高志活（Jens Galschiøt）一直要求取回，但至今無果。兩座複製品分別在台灣和捷克揭幕。台灣的港人六四集會昨晚在台北中正紀念堂民主大道舉行，台版《國殤之柱》是以3D打印技術重建，約3米高，較香港原版小，在昨晚約7時50分由幾名工作人員攀上摺梯安裝，部分人更戴上2019年反修例示威標誌打扮之一的黃頭盔。

六四學運領袖王丹以錄影發言，強調若要了解中國的明天，就要對它的昨天有所了解，又稱中國是全人類社會的問題，紀念六四對全世界都有意義。

捷克版《國殤之柱》揭幕禮則在布拉格DOX當代藝術中心舉行，高志活也有參與。海外港人組織「香港自由委員會」（CFHK）昨日在twitter貼出高志活的錄影發言，他表示悼念六四事件非常重要，這是為何他製作《國殤之柱》並放在香港，以永遠記住這段歷史。

挪威奧斯陸大學早前已有跟香港原版尺寸相同的《國殤之柱》複製品揭幕，當時高志活亦有到場，表明其信息是「向世界顯示我們仍在談論香港，我們不會忘記香港，以及我們不會忘記中國（內地）在香港的作為」。高志活當時又稱，盼在華盛頓的中國駐美大使館外豎立《國殤之柱》銅像，「殺死一項象徵是不可能的事，你只會令它更強大」。另外，匈牙利首都布達佩斯今年較早時亦已豎立小型《國殤之柱》。

在英港人集會 藏人維人烏克蘭人參與

有不少港人聚居的英國、德國、美國、加拿大和澳洲，昨日多座城市都有舉行悼念六四的集會或活動，例如街站。英國首都倫敦其中一場六四集會由英國港僑協會等在英港人組織合辦，在當地時間下午舉行，按其預先公布的行程，參與者先在國會廣場集合，其後轉往附近的唐寧街10號（英國首相府）對面，聯合在英烏克蘭人組織舉行集會，有藏人和維吾爾人組織亦以「支持組織」的名義參與。活動預告嘉賓包括流亡當地的立法會前議員羅冠聰、英國港僑協會創辦人鄭文傑，以及「香港監察」的羅傑斯（Benedict Rogers）和裴倫德（Luke de Pulford）等。羅傑斯昨在英國雜誌《旁觀者》（Spectator）網站發表文章，稱六四事件的教訓在於「專制領導人永不可被信任」。

（綜合報道）

（六四33周年）