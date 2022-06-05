祭遇難家屬 「永不忘血腥夜 悲痛化成抗爭力量」 天安門母親：維園縱熄 燭光永在心

一家因疫未能回京 張先玲：便衣比去年多

疫情期間，北京海淀區的公共場所封閉管理，萬安公墓不對外開放，天安門母親成員經公安協調獲准入內拜祭，5名家屬昨坐公安專車經旁門進入，發言人尤維潔表示，今年參加的5家代表，少於往年的6家，其中黃金平住在河北，因疫情無法趕回北京；往年都會參加、逝者段昌隆的母親周淑莊今年因疫情和身體無法到場，由周的長女段昌琦代表。

「永不忘你們義無反顧離家身影」

祭奠活動歷時約半小時，張先玲稱今年便衣比去年多，「南門一路過來都是便衣」，祭奠現場有約20多名便衣警在旁，部分人帶着照相機和攝影機拍攝。段昌琦致悼辭提到，永遠不會忘記那個血腥的夜晚，連續的槍聲、那坦克的轟鳴、救護車的笛聲和人們的呼喊，「我們永遠不會忘記，那晚你們義無反顧離開家時的身影」。「33年過去了，家屬將悲痛深埋心底，化成了抗爭的力量，為你們和『六四』冤死的英靈討還公道。」

「33年來，我們頂住了當局的干擾監視和打壓，贏得世界有良知的人們支持。每年六四，世界各地包括內地，很多人趕到香港參加維園燭光晚會，堅持了30多年。現在雖然維園燭光晚會不能再舉行，但燭光在有良知人們的心中，永不會熄滅。」

「我知你永不安息 希望常來夢裏看我」

各人表達對親屬的哀思。郝建對遇難的堂弟郝致京說：「你這幾年到我的夢裏來愈來愈少了，不知道是不是你也把世界忘了。但是我們沒有忘記你，世界沒有忘記你。儘管香港的維園燭光被熄，全世界還有很多地方，在悼念你們……我知道你永遠不會安息，但希望你能像早些年一樣，常常來夢裏看看我。」

北京昨早天陰有雨，天安門廣場前的長安大街，有公安及特警車輛停泊路邊，廣場內亦有公安車戒備。而前一晚已加強保安的木樨地地鐵站，早上出入口正常開放，但繼續有人看守。

北京異見人士被當局以各種形式限制自由。維權人士胡佳透露已被帶到外地，身邊就被警察跟着，「要過了這個月才能回北京」。六四參與者、維權律師浦志強目前身處郊區平谷。尤維潔稱，她在六四前被帶到北京郊區。張先玲稱，她自6月1日起「被上崗」，「樓上一個人，樓下3個人」，10多年來早已習慣。

明報記者

（六四33周年）