留港前區議員陳劍琴：人際連結承載六四記憶

陳劍琴月初起在其檔口派發悼念六四的電子蠟燭，盼縱使失去悼念的公共空間，其檔口亦可成為凝聚同路人的平台，促進人與人之間的連結，成為承傳六四記憶的新載體。

辭任後租檔賣香品 派電子燭凝聚同路人

社工出身的陳劍琴去年辭任區議員後，在深水埗西九龍中心租用了一個小型銷售車，賣香品及文具精品，盼以香薰治療撫慰情緒受困的港人。

去年11月起擺檔至今7個月，踏入6月這個六四及反修例運動的紀念月份，去了10多年維園六四集會的陳劍琴開始想像，如何在現時的身位繼續傳承六四記憶，最終決定派發悼念六四的電子蠟燭。

昔日可光明正大點起的燭光，如今只能用以自行悼念，陳劍琴形容，六四在香港失去了悼念的公共空間，六四記憶的載體由集體變成個體，惟她認為傳承真相正是要靠個人意志堅持，「2019年後，六四對香港人有新一重意義，苦難連結了兩個時空……但以苦難維繫不會持久，悼念的動力來自繼續相信民主自由」。

「悼念動力來自繼續相信民主自由」

陳劍琴認為，當失去製造集體記憶的場地，傳承六四精神面臨很大的挑戰，但她相信「人的好奇心撳唔住」，如留下來的人可讓大家繼續看見彼此，那麼人與人之間的連結，亦可成為六四記憶的載體。

（六四33周年）