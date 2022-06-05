臨離港前傳媒人：政府懦弱令更多人記起

「失去場地喚起更多人記憶及傷痛」

Martin曾是傳媒工作者，過去10多年大多以工作身分參與六四集會，數年前轉職行政人員後，改以市民身分到維園悼念。對上一次仍可在維園悼六四已是2019年，他當時未能抽空出席，只能亮起電子蠟燭，用手機看網上直播。

Martin形容維園集會是一個埋藏港人心裏30多年的約定，有人形容2019年或是港人最後一次可公開悼六四，他或許已錯過了最後一次赴約，惟不感遺憾，因維園被封，反令他更想悼念，「失去場地只會喚起更多人的記憶及傷痛，大家只會更加記得，更想悼念」。

舉電子燭繞維園一圈 親友紛fb點燭

沒法在維園點燭，港人悼念轉在網上體現。Martin說，昨早其facebook被燭光照片「洗版」，當中除了本地親友，亦不乏移民好友，令即將在8月離港赴加拿大的他深信，即使身處異地，仍可傳承六四精神，萬點燭光雖不能再以香港為基地聚在一起，但憑藉網絡力量，可散佈世界各地。

最後一年在港過六四，Martin昨晚在手機上翻出燭光照片，拿着手機在維園附近走了一圈，儼如道別。他說無論日後是否身處香港，均會堅持悼念，未來或在加國出席當地集會，因悼念背後是一份憤恨，「是一份希望平反六四的憤恨，政權一日不承認責任，人民一日未解心結，六四的記憶都會傳承下去」。

（六四33周年）