回流澳洲任建峰：海外華人可發聲應傳承

【明報專訊】事隔3年，在地球的另一邊再次舉起悼念六四的燭光，約個多月前回流澳洲的前法政匯思召集人任建峰認為是一種責任。六四集會在香港維園舉行了30年，每年數以萬計、十萬計人點起燭光，任建峰說香港人都知道香港是神州大地唯一可以公開悼念六四的地方，「香港人一直知道有這個使命、責任，亦甘願負起責任。今時今日，在海外的華人還可發聲，應該承傳下去」。
「港人一直知道有責任 亦甘願負起責任」
1989年，任建峰身在澳洲，對於當年6月4日的畫面，10多歲的他「感覺很深」，但他承認對之後在港舉行的六四集會沒有太多認知。直至2003年，他首次在港參與六四集會，自此幾乎沒有間斷。他說特別深刻的是2013年，傾盆大雨至集會腰斬，他與大家留守維園，歌聲不斷。另一次是2014年，時任學聯秘書長周永康在台上說要由學生承傳悼念六四的責任，任建峰被其滿腔熱血所感動。
難忘維園一場雨一句話一次道別
還有最後的一次，2019年六四30周年，任建峰與太太和兒子到維園參與集會，「當時已決定兒子去澳洲讀書，想到他長大後若返港，或者不再有六四集會，心想：不如一家人去一次。命運就是這樣，那一次不止是太太和兒子的最後一次，可能都是香港人的最後一次」。
2020、2021年沒有六四集會，身為天主教徒的任建峰改到教會參與彌撒。現時40多歲的任建峰相信，縱使不再有六四集會，悼念都不會歇止，只會轉向每個人的心中，「但失去了人群力量，某程度中共已達到目的」。2022年，他回到澳洲生活，出席了當地的六四集會，事隔3年再次舉起悼念六四的燭光，他說：「只有一個覺得更有責任的心情。」