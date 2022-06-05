回流澳洲任建峰：海外華人可發聲應傳承

「港人一直知道有責任 亦甘願負起責任」

1989年，任建峰身在澳洲，對於當年6月4日的畫面，10多歲的他「感覺很深」，但他承認對之後在港舉行的六四集會沒有太多認知。直至2003年，他首次在港參與六四集會，自此幾乎沒有間斷。他說特別深刻的是2013年，傾盆大雨至集會腰斬，他與大家留守維園，歌聲不斷。另一次是2014年，時任學聯秘書長周永康在台上說要由學生承傳悼念六四的責任，任建峰被其滿腔熱血所感動。

難忘維園一場雨一句話一次道別

還有最後的一次，2019年六四30周年，任建峰與太太和兒子到維園參與集會，「當時已決定兒子去澳洲讀書，想到他長大後若返港，或者不再有六四集會，心想：不如一家人去一次。命運就是這樣，那一次不止是太太和兒子的最後一次，可能都是香港人的最後一次」。

2020、2021年沒有六四集會，身為天主教徒的任建峰改到教會參與彌撒。現時40多歲的任建峰相信，縱使不再有六四集會，悼念都不會歇止，只會轉向每個人的心中，「但失去了人群力量，某程度中共已達到目的」。2022年，他回到澳洲生活，出席了當地的六四集會，事隔3年再次舉起悼念六四的燭光，他說：「只有一個覺得更有責任的心情。」

（六四33周年）