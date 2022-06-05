小孩玩具燭悼念 長者鞠躬被帶走

市民Candy昨午帶同一對子女到維園外圍「行吓街、買吓嘢」，她認為真相很重要，「最起碼要讓子女知道真相」。她說3年前跟子女觀看六四紀錄片，當時子女問「為何哥哥姐姐被坦克車輾過」。她說今年連電子蠟燭都不敢帶，子女只好手持樂高蠟燭到場悼念。被問到會否擔心風險，她說安全至上，形容「一年驚過一年」，「已經愈縮愈出（維園），但唔代表唔會到場表態」，2019年已有心理準備是最後一年入場悼念，沒想過今年要站在鐵馬旁拍照。

六旬夫婦憑弔 「要出來睇現實有幾差」

昨到維園外悼念的有不少是長者，當中有人手持白色鮮花，到足球場欄杆外鞠躬，隨即被警員帶走查問。六旬的鍾氏夫婦說，昨日是特意來悼念「一個不能被忘記的日子」，身穿黑衣的他們說，幾乎每年都會來維園憑弔，去年有參加天主教堂的彌撒，雖然今年連這些「禮儀活動」都不能舉辦，但是「唔能夠齋喺屋企喊，要出來睇吓現實有幾差」。

七旬的黃女士昨午與朋友到維園悼念六四，她在足球場旁的欄杆外一度舉起「五一」和「六四」的手勢。她說自己是有良心的人，到來只是做「應該做的事」，「每年都會來，下年如果未死都會再來」。

（六四 33周年）