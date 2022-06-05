擴圍封 警滿街 悼六四 心未息

穿李旺陽肖像上衣 劉山青涉煽惑被捕

截至昨晚11時半，警方拘捕5男1女，年齡19至80歲，其中社民連成員劉山青昨傍晚身穿印有已故湖南工運領袖李旺陽的上衣，及戴上寫有「悼念六四」的口罩到場，警方指他高叫口號，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，將他拘捕。一名80歲外籍男子身藏一把萬用軍刀，涉藏有攻擊性武器被捕。另外，一名80歲男子及一名59歲女子被警截查時拒絕合作，另有貨車涉停泊在記利佐治街的雙黃線，25歲男司機及19歲跟車工人與警理論，4人涉阻差辦公被捕。

趙恩來持6白4紅玫瑰被着離開

在警方高度戒備下，仍有不少市民昨日到維園附近悼念六四。昨午約3時，前支聯會常委趙恩來手持鮮花到達銅鑼灣，遭警員帶入東角道封鎖線內的帳篷查問，警員着趙將鮮花收入背囊內，趙被截查約10分鐘後被帶往港鐵站離開。趙說，昨約了朋友在銅鑼灣吃飯，飯後將離開，而手上鮮花是送給朋友。他又說，自己身上無任何六四文宣，但警員質疑他手持6支白玫瑰和4支紅玫瑰，並指他的玫瑰有可能涉及煽動非法集結，故要求他離開銅鑼灣，「無任何法律理據」，他對警方做法感不解。

市民派白紙 警稱引途人圍觀可拘捕

身穿寫有「香港加油」黃色上衣、戴上黃色口罩的市民盧小姐昨午到記利佐治街，手持一疊白色A4白紙向路人派發，被警員帶入封鎖線問話，其後放行。她說自己派發白紙為「祝福香港」，警方指她派發白紙吸引途人圍觀，若不停止會拘捕她。她說自己不是來悼念，但認為是悼念亦沒有問題。

此外，有市民手持鮮花走在記利佐治街上，又有人帶電子蠟燭在維園外拍照。前區議員甄霈霖手持一盒坦克模型行經崇光百貨外，稱自己出來買模型，被警方截查。

陳寶瑩默站被搜查 「咁和平都不能接受」

警方昨傍晚加強在維園的截查行動，傍晚6時許，警方廣播以限聚令為由，要求聚集的市民盡快離開，否則或違反參與未經批准集結罪。至昨晚約7時半，警方在場以廣播宣布維園已被納為「行動區」，並以橙帶擴大封鎖線，要求所有人離開。

幾乎同一時間，社民連主席陳寶瑩一行三人戴上畫有交叉的口罩，在銅鑼灣崇光百貨外發起默站行動，被警方帶入封鎖線搜查，其後被要求離開，情况一度混亂。陳說香港和平悼念活動已消失，「連一個默站咁和平都不能接受，非常悲哀」。

維園旁有人亮手機燈 解封即入場

雖然維園足球場等範圍被封，但附近仍有點點燈光亮起。入夜後，有市民在維園附近散步，不時有人亮起手機燈。在維園近電車路旁，市民文先生點起電子蠟燭，旁邊有「64、33」的字樣。他說擔心有風險，因此在距離維園較遠的地方悼念，「自由是無價的，港人的自由不應被剝奪」。警方則在維園內加強巡查，要求打開手機燈的市民關燈。至今日零時半，警方解封維園，隨即有市民進入足球場。

警：採適當措施維持公共安全

本報昨向警方查詢要求趙恩來離開銅鑼灣的原因，以及在維園作出什麼行為會被視為參與、宣傳或公布任何未經批准集結等。警方回覆稱會按實際情况採取適當措施，以維持公共安全及公共秩序。

明報記者

（六四 33周年）

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