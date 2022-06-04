韓東方回家無望 「對我最重的懲罰」

以自己方式愛國

遭定性「叛國者」

在港生活多年的韓東方，他的名字在內地對年輕人來說是陌生的，「韓東方」三個字是網絡審查嚴防死守的詞條，他被各式中共詞彙定性成了一個「叛國者」。當年他以工人領袖身分在春夏之交的天安門廣場上活躍，這也讓他成為通緝犯，之後身陷囹圄，至九七前夕被「流放」香港，自此再無踏足過心心念念的那片土地。

政治理念滲入勞工維權

溫和漸進談判「行之有效」

除了親歷香港每一場街頭運動，每年六四，韓東方都會現身維園集會。他接受記者訪問時表示，八九民運是由理性與情緒共塑的雙面體。這場運動端始於心懷理想主義的學生對腐敗官倒、新聞自由，甚至是評價胡耀邦不公等諸多現實的不滿，訴求滿足了理性，也隱含了對國家向好的期許，但最終在官民對立情緒的激化下，整場運動走向了另一種終局。

韓東方不願假設八九民運是否還有不那麼「慘烈」的版本走向，但即使深知情緒的破壞力，他亦覺得用理性要求示威現場情緒克制「簡直是愚蠢」，「社會運動有它自己的邏輯，不要試圖在那裏假裝理性，沒有人可以理性」。今天的韓東方，將溫和、漸進、談判的政治理念，滲入他的勞工維權事業中，這是他認為「行之有效」的策略。

曾坐牢遭「驅逐」到港

求北上遭一句「死心吧」打發

言談之間，韓東方總不住流露出希望有日能回到那個「自小長大的地方」。六四之後，韓東方坐過牢，後被「驅逐」到港，但那時他全然無意留駐這城，而是一心想要通過各種途徑再次北上。為此，他試過闖關、找人政治斡旋，直至一日，他的中國護照被內地無任何解釋下永久註銷，他才如夢初醒。那刻，憤慨的他跑去中聯辦的前身新華社香港分社，一番爭辯無果，還被對方一句「死心吧」打發。歸途中他悵然若失，「我意識到自己可能再也回不去內地了」，最後行至灣仔，他無力地倚在地下通道的牆壁，失聲痛哭。時至今日，他仍不能理解，為何自己「擁有完整公民權利，卻無法進入自己的家」。

韓東方被剝奪了回家的權利，他稱這比刑罰還令他痛苦，「這是對我最重的懲罰」。但他並不為此感絕望，「總有一天，內地會變成我能回得去的環境」，他堅定地說。

明報記者 王聖辰

（六四33周年）