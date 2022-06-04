發起人稱校方反應大 中大「尋找民女」提早結束

本報向中大查詢有否禁止有關活動、有否追蹤發起人、會否擔心活動違法，中大稱不評論個別事件，並說大學成員在校園舉行的活動必須合法。

陳維明創作的新民主女神像2011年起存放中大校園，去年12月遭校方移走。4名中大生趁六四33周年發起「尋找民女」活動，獲陳維明授權使用原中大民主女神像作藍圖，3D打印迷你版。Lucas說，民主女神像陪伴中大師生11年，活動初衷是想同學在中大重見「民女」，並承傳六四記憶。

部分民女消失部分被砸 亦憂秋後算帳

活動期原為5月31日至6月5日，發起人日前宣布，因活動存風險，前晚（2日）提早結束。Lucas說，他們共製作32個迷你「民女」，7個無故消失，一個被破壞（圖）。他稱每當擺放「民女」後，附近即有職員現身駐守，有參與同學受驚，加上校內設多部閉路電視，為免參加者有風險，決定提早結束。

Lucas說，活動雖未直接受干擾，但校方反應大，擔心參與同學遭秋後算帳，如事件引起政府注意，上升至法律層面，同學將更恐慌。他批評校方反應過大影響同學表達自由，「這只是遊戲活動，為了承傳記憶，一個10cm的『民女』影響到什麼？」

（六四33周年）