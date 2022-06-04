「悼念無法再悼念」 有市民稱今晚續點燭

派燭前區議員盼「儀式感對抗無力感」

油尖旺前區議員朱江瑋去年六四在旺角街頭派電子蠟燭，警方在場監視；今年他考慮到市民在街上領燭或有風險，故提早一天，昨午2時起一連4日於其旺角商舖派燭。

有取蠟燭的50多歲梁女士說，五六年前開始到維園悼六四，去年即使集會被禁，她仍帶蠟燭及印有「人民不要忘記」標語的毛巾獨自前往維園，其間警方曾截查。她當時「驚驚哋」，惟思量後決定今年續到維園，除悼念逝者亦是為「悼念無法再悼念」，盼同路人如可「互相見到大家」，會有力量堅持信念。

市民楊女士昨身穿印有「唔畀提 唔代表已經忘記」的黑色T恤前來取蠟燭，她稱T恤是為提醒身邊人今天是「5月35日」，而自己參與六四集會10多年，不會因政權打壓而將平反六四的信念「放埋一邊」，今晚會視乎情况前往維園或在家點燭光。

朱江瑋稱，至昨晚8時收舖共派出39支電子蠟燭，形容比想像中理想。他認為，港人在民主運動低潮下，更需「以儀式感對抗無力感」，今晚會在社交平台直播，與大家一起「點蠟燭、不說話、只播歌」。昨日朱江瑋店內亦有賣數款燃點後會顯現隱藏字句的蠟燭，其中一款字句為「有天，我們會有一場光明正大的悼念」。

（六四33周年）