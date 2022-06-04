外交公署着多國領事館勿表態

本報向外交部駐港特派員公署、美國、英國及歐盟等駐港總領事求證上述事件，截稿前均未獲回覆。有消息人士形容，雖一直保持與中方溝通，但會據該國本身外交策略處理六四事件等立場。

指過去悼念屬「非常少數反華者」非法行為

據了解，外交部駐港公署在今年六四前夕聯絡部分西方國家領事館，不要就六四表態，否則可能影響雙邊關係。據悉，中方過去也曾針對六四等敏感事件，提前提示部分領事館切勿介入，例如先前特首選舉，亦有領事館首次收到中方「關注」。至於中方信息意味是提醒還是警告，消息人士則有不同解讀。本報向美國、英國及歐盟等駐港總領事查詢，今年會否繼續就六四事件表態，同樣沒回覆。

維園燭光集會連續兩年被禁，美國及歐盟駐港領事館去年六四除在社交網站貼文外，亦在領事館窗邊擺滿電子蠟燭，外交部駐港公署發言人翌日回應時強烈譴責和堅決反對，促請有關國家駐港機構停止干預中國內政。

劉兆佳稱類似溝通常有 學者：警告勿放燭

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛分析，相信公署不是第一次在六四前對領事館提出慎重提醒，也不會是最後一次，有關做法可能警告美國及歐盟不要在今日再擺放蠟燭及就悼念六四發聲明。他說中方在全面管治權下對六四的處理手法一致，問題是各領事館會否遵從。

全國港澳研究會副會長劉兆佳亦相信，公署與領館類似私下溝通常有，以表明中方立場。他表示，國安法後六四活動收斂了很多，相信中央不希望外國領事館借機挑撥部分港人與中央關係。

中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信說，中西各就六四事件不同定調，中方認為要清晰告訴西方要尊重其立場，用字上更強硬。

（六四33周年）