「或有非法活動」 六四未至維園先封 警截查市民着勿展示字句 拘涉網煽殺警保安

康文署昨晚11時在警方協助下要求維園足球場內的人離開，並以橙帶及鐵馬封場。封場前，一名男子在球場旁席地而坐，身旁擺放兩個電子蠟燭及一個黃色頭盔；另一男子在足球場讀出天安門母親網頁上的死難者名單，二人同遭警員截查，其後放行。

曾稱今日可租球場 康文署未覆已訂者安排

維園連續第二年以鐵馬阻隔燭光，康文署早前曾稱，市民6月4日可預訂維園足球場踢球，但六四未到，康文署已宣布封場。署方昨稱，因應警方留意到有人透過不同途徑煽動其他人6月4日在維園一帶非法集結，可能利用有關場地做非法活動，昨晚11時起關閉維園足球場、中央草坪、籃球場、緩跑徑等，明日凌晨才重開。本報昨向署方查詢對已預訂足球場者的安排及受影響人數等，至截稿前未回覆。

翻查資料，去年警方在6月4日下午約2時首次引用《公安條例》封閉維園中央草坪、足球場等，關閉範圍與昨日康文署關閉的範圍一樣。

本報記者昨午起在維園一帶觀察，大批警員在銅鑼灣港鐵站近維園出入口部署及戒備，在維園內，身穿防刺背心及護頸等裝備的警員昨下午起約3至7人一組巡邏。入夜後，警員在維園近告士打道天橋入口、銅鑼灣記利佐治街、東角道及駱克道加強佈防，不時截查途人，要求出示身分證及查問目的地。晚上有人在東角道至駱克道一帶表演行為藝術，以間接方式紀念六四，吸引大批人駐足，警方持機拍攝過程，及後以揚聲器提醒市民遵守限聚令，不要停留。

維園截查搜出六四字句 市民留電話地址後放行

市民李小姐昨下午在維園足球場旁看台遭3名警員截查約7分鐘，檢查身分證、多次檢查背囊物品，搜出3張寫有「支持天安門母親」及「毋忘六四」字句貼紙等，警員要求她寫下地址及電話後放行。李小姐向本報表示，由於維園無六四集會，故提早一天到場，用牧童笛吹奏《獅子山下》及《自由花》樂曲悼念六四，背包內貼紙是友人日前贈送，警員對六四字句貼紙「特別緊張，說好敏感」，又着她「這些敏感物品全部要收好，不要展示」。

在東角道一帶，入夜後有市民表演行為藝術，行為藝術家陳式森（三木）以屈原之辭《離騷》為題，進行約半小時行為藝術表演，又在地上鋪展白色長紙，並燃點蠟燭，警員在旁拍攝。陳表示，過去13年都有在六四前夕表演，今次藉屈原作品悼六四是故意避諱，因「擔心失去自由，失去自由將做不了很多事」。一名穿黑色上衣及長褲女子，在銅鑼灣駱克道展示4道數學題，邀請途人計算，答案分別是「8、9、6、4」，有便衣警員查問她的去向，並着她不要逗留。

表演薯仔去皮點火機 女子涉行為不檢被捕

此外，昨晚有女子於東角道將薯仔去皮，然後點起火機，隨即被警員阻止，涉嫌公眾地方行為不檢被捕。警方稱該名31歲女子將食物倒在路上，又不斷叫囂，多次口頭警告不果，逐拘捕。

另外，警方昨在大埔拘捕59歲男保安員，涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害，警方指被捕男子在網上發表言論，涉呼籲人今日殘殺警務人員。

警方昨稱，留意到近日網上有人不斷散播信息，意圖煽動他人今日於維園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結，重申參與未經批准的集結或違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，另或違反限聚令。警方又稱，今日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括拘捕。

明報記者

（六四33周年）

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