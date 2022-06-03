天安門母親發片 「燭光不滅 照亮尋公正之路」

【明報專訊】明天是六四事件33周年，隨着支聯會解散，沒組織申辦維園悼念集會，「天安門母親」發起人之一張先玲昨日表示，30多年來每到六四，很多有良知的人從世界各地來港，和香港市民採用和平、理性、非暴力的方式參加維園燭光晚會，現在晚會雖不能舉行，「但維園的燭光不會熄滅，她在全世界正義人們的心中閃亮！這千萬支燭光照亮我們為親人追尋公正、伸張正義的路程！我們將一如既往踐行我們的理念：說出真相、拒絕遺忘、呼喚良知、尋求正義！」
促當局公布真相道歉 免慘案再發生
「天安門母親運動」facebook昨發布三條片段，兒子王楠於1989年6月4日遇難的張先玲形容六四是「執政黨執政以來的國家刑事犯罪」，33年來天安門母親希望通過法律程序，要求政府與他們對話，要求執政當局公布「殺人真相」和死難者名單、依法道歉及賠償，逐步查清並追究刑事責任，「只有這樣才能防止類似的慘案在這個國家再次發生」。
六四死難者楊明湖的遺孀尤維潔表示，天安門母親群體堅持「真相、賠償、問責」三項訴求，艱難地走過33年，「我們還會繼續走下去」，直到六四能在中國公之於世，能得到公平正義，得到政府向遇難者就當年的暴力懺悔並向遇難者親屬道歉。
六四死難者段昌隆的母親周淑莊，問執政黨及政府「有沒有摸着良心自問過，在中國首都北京的長安街上，動用軍隊坦克去槍殺手無寸鐵的子民，只是因為他們反腐敗、反官倒，這種史無前例的法西斯式暴行不僅會載入中國史冊，也會載入人類史冊」。她說，33年來「不能也不會忘這刻骨的傷痛」，說六四遇難者和傷者的血絕不能白流，「天終究會亮的」。