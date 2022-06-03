天安門母親發片 「燭光不滅 照亮尋公正之路」

促當局公布真相道歉 免慘案再發生

「天安門母親運動」facebook昨發布三條片段，兒子王楠於1989年6月4日遇難的張先玲形容六四是「執政黨執政以來的國家刑事犯罪」，33年來天安門母親希望通過法律程序，要求政府與他們對話，要求執政當局公布「殺人真相」和死難者名單、依法道歉及賠償，逐步查清並追究刑事責任，「只有這樣才能防止類似的慘案在這個國家再次發生」。

六四死難者楊明湖的遺孀尤維潔表示，天安門母親群體堅持「真相、賠償、問責」三項訴求，艱難地走過33年，「我們還會繼續走下去」，直到六四能在中國公之於世，能得到公平正義，得到政府向遇難者就當年的暴力懺悔並向遇難者親屬道歉。

六四死難者段昌隆的母親周淑莊，問執政黨及政府「有沒有摸着良心自問過，在中國首都北京的長安街上，動用軍隊坦克去槍殺手無寸鐵的子民，只是因為他們反腐敗、反官倒，這種史無前例的法西斯式暴行不僅會載入中國史冊，也會載入人類史冊」。她說，33年來「不能也不會忘這刻骨的傷痛」，說六四遇難者和傷者的血絕不能白流，「天終究會亮的」。

（六四33周年）