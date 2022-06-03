第二年獄中度六四 信港人不忘 自訂悼念主題 李卓人：初心．銘記．堅持

【明報專訊】明日（周六）是「六四事件」33周年，前支聯會主席李卓人因前年六四集會案等多宗案件在囚，連續兩年在獄中度過六四。他接受本報書面訪問，表示明日會整天禁食，晚上8時會點起火柴光悼念，並相信港人會與他一起，以各自方式表達悼念之情，認為「毋忘初心的力量，就是薪火相傳的榜樣」。據了解，亦在獄中的另一前支聯會主席何俊仁和前副主席鄒幸彤明日同樣會禁食悼念。李卓人另因支聯會案被控煽動顛覆國家政權，被問及對於控罪的看法，他說反對以言入罪的政治檢控，將「堅持爭取民主無罪」。
明日禁食 晚上點火柴
「毋忘初心的力量，就是薪火相傳的榜樣」
本報記者早前去信在獄中的李卓人，就六四議題提問，包括今年六四當日，他會怎樣度過？對支聯會解散，維園沒有集會，他如何評估下一代會否忘記六四事件？捲入煽動顛覆國家政權罪案件，他有否思考認罪？李卓人日前以信件方式，一併回應記者提問。
過去32年，支聯會每年均為六四悼念活動訂主題，支聯會解散後的首個六四，李卓人稱在獄中為自己訂下「初心、銘記、堅持」的悼念主題，即「毋忘初心，銘記真相，堅持理想」。六四當日，他說會像去年般禁食一天，晚上8時點起火柴光，「從光中回憶多年來在維園的萬千燭光」，會唱出民運歌曲《五月的陽光》，並宣讀早年六四集會的悼辭和宣言，「讓自己從中回到愛人民愛民主的愛國初心，使自己有堅持下去的力量」。
讀宣言「回到愛國初心」 成堅持力量
今年沒有團體申請於六四當日在維園集會，但李卓人相信市民會用各自的方式，「以初心悼念六四」。就六四歷史如何傳承，他認為毋忘初心的力量，就是薪火相傳的榜樣，「讓下一代也能分享我們對平反六四，爭取民主的堅持」。
李卓人正因前年六四集會等多宗案件在囚，總刑期逾20個月。他另與何俊仁、鄒幸彤和支聯會同被控《港區國安法》下煽動顛覆國家政權罪，案件將於本月24日再提訊，處理交付高等法院審理的程序。支聯會去年9月解散時，港澳辦及中聯辦同發聲明，指堅決支持港府對支聯會涉嫌違法行為，繼續調查依法追究到底，並形容解散是反中亂港組織的必然下場。
李卓人則堅持爭取民主是無罪，反對以言入罪的政治檢控，並反問：「愛人民愛民主何罪之有？」
染疫康復勤運動 盼健康體魄迎自由
在獄中至今逾年，李卓人說最難受的，是對於公民社會被打壓的種種事件感到無力，目睹一個個戰友被捕、被囚、被迫離港，感到痛心，指不知道何時才能熬過黑暗，「就只有相信歷史發展如鐘擺，就期待光明的一天來臨」。
第五波新冠疫情期間，李卓人於獄中確診，現年65歲的他說病徵很輕微，康復後沒什麼後遺症，但染疫時要在監獄醫院隔離兩星期，其間除洗澡外均被鎖在倉內，頗為難受。他透露，現時盡量每天做運動，有機會便跑步，希望「以最健康的體魄迎接未來的自由」。
盼告知「天安門母親」世人銘記先烈犧牲
李卓人並稱對一眾「天安門母親」最感遺憾，因33年來，「天安門母親」已有64名成員相繼離世，今年再有兩名難屬去世。他說，不知道六四何時能平反，但希望告訴「天安門母親」，在全世界愛民主自由的人民心中，都會銘記民主先烈的犧牲。