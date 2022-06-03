第二年獄中度六四 信港人不忘 自訂悼念主題 李卓人：初心．銘記．堅持

明日禁食 晚上點火柴

「毋忘初心的力量，就是薪火相傳的榜樣」

本報記者早前去信在獄中的李卓人，就六四議題提問，包括今年六四當日，他會怎樣度過？對支聯會解散，維園沒有集會，他如何評估下一代會否忘記六四事件？捲入煽動顛覆國家政權罪案件，他有否思考認罪？李卓人日前以信件方式，一併回應記者提問。

過去32年，支聯會每年均為六四悼念活動訂主題，支聯會解散後的首個六四，李卓人稱在獄中為自己訂下「初心、銘記、堅持」的悼念主題，即「毋忘初心，銘記真相，堅持理想」。六四當日，他說會像去年般禁食一天，晚上8時點起火柴光，「從光中回憶多年來在維園的萬千燭光」，會唱出民運歌曲《五月的陽光》，並宣讀早年六四集會的悼辭和宣言，「讓自己從中回到愛人民愛民主的愛國初心，使自己有堅持下去的力量」。

讀宣言「回到愛國初心」 成堅持力量

今年沒有團體申請於六四當日在維園集會，但李卓人相信市民會用各自的方式，「以初心悼念六四」。就六四歷史如何傳承，他認為毋忘初心的力量，就是薪火相傳的榜樣，「讓下一代也能分享我們對平反六四，爭取民主的堅持」。

李卓人正因前年六四集會等多宗案件在囚，總刑期逾20個月。他另與何俊仁、鄒幸彤和支聯會同被控《港區國安法》下煽動顛覆國家政權罪，案件將於本月24日再提訊，處理交付高等法院審理的程序。支聯會去年9月解散時，港澳辦及中聯辦同發聲明，指堅決支持港府對支聯會涉嫌違法行為，繼續調查依法追究到底，並形容解散是反中亂港組織的必然下場。

李卓人則堅持爭取民主是無罪，反對以言入罪的政治檢控，並反問：「愛人民愛民主何罪之有？」

染疫康復勤運動 盼健康體魄迎自由

在獄中至今逾年，李卓人說最難受的，是對於公民社會被打壓的種種事件感到無力，目睹一個個戰友被捕、被囚、被迫離港，感到痛心，指不知道何時才能熬過黑暗，「就只有相信歷史發展如鐘擺，就期待光明的一天來臨」。

第五波新冠疫情期間，李卓人於獄中確診，現年65歲的他說病徵很輕微，康復後沒什麼後遺症，但染疫時要在監獄醫院隔離兩星期，其間除洗澡外均被鎖在倉內，頗為難受。他透露，現時盡量每天做運動，有機會便跑步，希望「以最健康的體魄迎接未來的自由」。

盼告知「天安門母親」世人銘記先烈犧牲

李卓人並稱對一眾「天安門母親」最感遺憾，因33年來，「天安門母親」已有64名成員相繼離世，今年再有兩名難屬去世。他說，不知道六四何時能平反，但希望告訴「天安門母親」，在全世界愛民主自由的人民心中，都會銘記民主先烈的犧牲。

明報記者 鄭啟智

（六四33周年）