稱有人鼓吹維園集結 警籲勿參與 謝偉俊促「勿行太近」免麻煩 吳文遠批白色恐怖

可否一人赴維園悼念？

警：有人同時做同樣事同目的即聚集

廖珈奇表示，留意到近日有人在網上宣傳和鼓吹市民，在銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結，他呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結。被問及若市民在銅鑼灣一帶點蠟燭悼念是否違法，他說行街、食飯、看電影無問題。廖又指根據法庭判例，即使涉案者不在同一地點，但透過其他途徑或媒介參與，如在網上鼓吹，都有可能被視為參與非法集結。

銅鑼灣一帶點燭違法否？ 警：行街食飯無問題

支聯會2020年申請在維園辦六四集會，遭警方禁止，支聯會和民主派等人自行到維園悼念，結果多人被控煽惑參與及參與未經批准集結。不過，警方稱至今未收到任何在維園舉行公眾集會的申請。

至於會否如去年般圍封球場，廖稱今年情况與去年有不同，暫時只是有人在網上呼籲，將留意事態發展再作考慮。被問會否禁止未有預約場地的市民進入維園，廖珈奇指康文署會根據規例處理。康文署回覆查詢稱，場地人員會視乎實際情况作出跟進行動，呼籲市民不要在公園參與未經批准集結或擾亂公眾秩序。

謝偉俊表示，由於執法存在灰色地帶，難以判斷什麼情况是違法，呼籲市民「小心不好行得太近」。被問及會否勸喻市民避免在六四當日到維園，他指如果當日在維園出現，或會面對不明確的因素，為了避免麻煩，市民要小心考慮。

湯家驊：意圖非「刻在額頭」 宜免招嫌疑

資深大律師湯家驊認為，六四在維園悼念是否違法無絕對答案。他指由於犯罪意圖並非「刻在額頭上」，需審視涉案者當時的言行和周遭環境。被問及穿著指定服飾或佩戴六四相關飾物有否違法，他稱不一定犯法，但某些言行或會招惹嫌疑，而遭到警方調查或檢控，如果不想麻煩，可能要避免做出招惹嫌疑的言行。

社民連吳文遠則指警方在記者會上的回應相當含糊，連警方都沒有明確的執法指引，反映本港已由法治進入人治。他反問為何在相同的地方為某個歌手慶祝生日是合法，而幾十年前起已經進行的悼念活動，如今卻是違法。對於警方表示一人自發到維園悼念或屬非法集結，他指難以想像有多荒謬，當「天安門母親」也可在監視下拜祭六四死難親人，本港卻連悼念空間也沒有。

區議員派蠟燭 「在家一齊點起燭光」

油尖旺前區議員朱江瑋昨在facebook表示，將在今日至下周一在其位於旺角的商舖派發蠟燭，「在那個我們熟悉的時間，在家裡一齊點起燭光，照亮黑暗」。他回覆查詢時表示，個人的原則是「不會設限，同時不會撼頭埋牆」，也不涉及外國勢力。他又稱除非當局明確禁止派發蠟燭，否則無理由自我放棄。

明報記者

（六四33周年）

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